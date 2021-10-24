桃園貨車駕駛遭百公斤尾門壓住 警民10多人合力救出他

桃園市一名貨車司機昨晚在加油站準備卸貨，發現升降尾門故障，下車檢修，不料因漏油油壓突然降低，被百公斤重尾門壓倒在地，當場慘叫，被正好巡邏經過的員警聽到，集結警民10多人合力將他救出，所幸駕駛傷勢不重，送醫後並無大礙，已返家休養。

龜山警分局指出，吳姓男子（46歲）駕駛大貨車由雲林縣北上沿路至各加油站送貨，昨天晚上11時許在龜山區萬壽路二段與茶磚路口加油站準備卸貨，發現升降尾門故障，正當他蹲下檢查車況時，尾門卻突然失去動力，將他壓倒在地，痛得當場大叫。

事發時龜山派出所員警剛好在加油站內簽巡，聽見吳男慘叫前往查看，並高聲呼叫現場加油站員工、路過民眾上前幫忙，也通報請求同仁支援，隨後警民10多人撐住逾100公斤的鐵製尾門，合力抬起，5分鐘後便成功將吳男從下方拖出。

警方表示，吳男獲救時尚有意識，但是面色蒼白、全身無法動彈，後將他送醫救治，同時通知車行、家屬趕到醫院照護續，所幸僅胸、背、腳部有擦挫傷及腫脹，並無生命危險，目前已返回雲林家中休息。