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桃園貨車駕駛遭百公斤尾門壓住 警民10多人合力救出他

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名貨車司機昨晚在加油站準備卸貨，發現升降尾門故障，下車檢修，不料因漏油油壓突然降低，被百公斤重尾門壓倒在地，當場慘叫，被正好巡邏經過的員警聽到，集結警民10多人合力將他救出，所幸駕駛傷勢不重，送醫後並無大礙，已返家休養。

龜山警分局指出，吳姓男子（46歲）駕駛大貨車由雲林縣北上沿路至各加油站送貨，昨天晚上11時許在龜山區萬壽路二段與茶磚路口加油站準備卸貨，發現升降尾門故障，正當他蹲下檢查車況時，尾門卻突然失去動力，將他壓倒在地，痛得當場大叫。

事發時龜山派出所員警剛好在加油站內簽巡，聽見吳男慘叫前往查看，並高聲呼叫現場加油站員工、路過民眾上前幫忙，也通報請求同仁支援，隨後警民10多人撐住逾100公斤的鐵製尾門，合力抬起，5分鐘後便成功將吳男從下方拖出。

警方表示，吳男獲救時尚有意識，但是面色蒼白、全身無法動彈，後將他送醫救治，同時通知車行、家屬趕到醫院照護續，所幸僅胸、背、腳部有擦挫傷及腫脹，並無生命危險，目前已返回雲林家中休息。

龜山派出所副所長孫若倫表示，據助手稱，當時升降機疑似是油壓漏油，才會失去動力往下壓，呼籲民眾發現機器故障檢修時要注意自身安全，或是做好保護自己措施，萬一周邊沒有人發現幫助下，後果不堪設想。

龜山派出所員警呼叫路人、加油站員工，10多人合力抬起百公斤重尾門，將被壓在底下的吳姓駕駛救出。記者楊湛華／翻攝
龜山派出所員警呼叫路人、加油站員工，10多人合力抬起百公斤重尾門，將被壓在底下的吳姓駕駛救出。記者楊湛華／翻攝
吳男獲救時，面色蒼白全身無法動彈，全身多處擦挫傷、腫脹，但送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
吳男獲救時，面色蒼白全身無法動彈，全身多處擦挫傷、腫脹，但送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
大貨車尾門漏油，壓住蹲在地上檢修的吳姓駕駛，所幸警民多人於5分鐘後便將他救出，無大礙。記者楊湛華／翻攝
大貨車尾門漏油，壓住蹲在地上檢修的吳姓駕駛，所幸警民多人於5分鐘後便將他救出，無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山派出所員警呼叫路人、加油站員工，10多人合力抬起百公斤重尾門，將被壓在底下的吳姓駕駛救出。記者楊湛華／翻攝
龜山派出所員警呼叫路人、加油站員工，10多人合力抬起百公斤重尾門，將被壓在底下的吳姓駕駛救出。記者楊湛華／翻攝

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