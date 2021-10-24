大量監視器把風 桃園警躲樹叢一周破獲職業賭場

桃園市謝姓男子租下鐵皮屋經營職業賭場，為了躲避查緝，在屋外對準死角裝設10多支監視器，以為可以安心聚賭，結果遭埋伏樹叢長達一周的員警掌握關鍵證據，22日凌晨被破獲，查扣現金33萬餘元、籌碼161萬元，全案依賭博罪嫌將謝姓男子及同夥等8人移送法辦。

蘆竹警分局指出，督察組員警日前接獲線報，有人在福興二街上一處偏僻鐵皮屋經營職業賭場，便展開調查，發現該處不僅深夜出入複雜，周圍還架設多支監視器，經長達一周埋藏樹叢辛苦監控後，終於掌握證據並向法院請得搜索票，40名警力於22日凌晨一舉攻入，現場賭客、負責人全被逮個正著。

警方在現場查扣現金33萬餘元、籌碼161萬元、天九牌1副、骰子1盒；32名男女賭客，年齡介於47至52歲之間，均依違反社會秩序維護法裁罰，而經營賭場的謝姓男子（37歲）及同夥等8人，則依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

現場查獲2包K他命毒品、失竊小客車1輛以及子彈1枚，另案調查中。

據了解，謝男租得了這間鐵皮屋後，在屋外裝設了大量監視攝影鏡頭，還特別對準屋外每個死角，以為可以全面監視以躲避查緝，結果因為員警埋伏在樹叢中，只看監視器螢幕根本無法查覺，費盡心思仍破功。