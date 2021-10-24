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南警M-POLICE人臉辨識發威 幫助走失老婦人返家

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

警政M-Police系統的人臉辨識功能，因與戶政系統連線，成為許多迷途的人順利找到回家之路，可說是警察找尋失蹤人口的利器。台南員警昨晚9點多巡邏時，發現80歲老婦人身著單薄行走在中西區府前路與南華街口，利用M-Police系統將這名住安平區的老婦人平安送回，令家屬相當感激。

台南市警二分局中正派出所警員楊淯鈞、黃宇澤昨晚9點多巡邏經中西區府前路、南華街口時有一名婦人走路搖晃、精神渙散，警方立即停車查看關心，並詢問是否需要警方協助，

老婦人言語含糊不清，對於自己的年籍資料無法明確表達，警方以警政M-Police系統的人臉辨識功能進行比對，找出歐姓老婦人(80歲)為失蹤人口，將老婦人帶返派出所並立即通知家屬前來帶回照料，家屬非常感激警察的熱心協助，頻頻向員警答謝。

家屬趕赴派出所見老婦後，不禁淚眼汪汪、語帶哽咽表示，老婦人昨晚7點多趁家人不注意時，自行步行外出用餐迷路失去蹤跡，家屬尋找未果，深怕老婦發生意外，昨晚8點多報失蹤人口，由衷感謝警方熱心的幫忙能立即尋獲婦人。

台南市警二分局表示，家中如有年長者或失智親屬及其他易走失者，建議可申請配戴愛心手環，或是將其姓名及聯絡方式縫繡於衣著上，如不慎迷失，可協助辨識身分，及早聯繫家屬。

80歲老太太從家中走失，台南市警二分局警員黃宇澤（左）返協助她返家人和家人團聚。記者黃宣翰／翻攝
80歲老太太從家中走失，台南市警二分局警員黃宇澤（左）返協助她返家人和家人團聚。記者黃宣翰／翻攝

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