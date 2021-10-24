天井堆雜物成法令三不管地帶 火警恐有煙囪效應

高雄城中城大火燒出大樓公安問題，台北市議員徐巧芯說，大樓或大廈的天井屬私有產權，竟成法令三不管地帶，若遭堆放雜物，環保、消防人員無法動用公權力強制清除，遇火警恐形成致命煙囪效應，非常危險。對此，北市建管處長劉美秀表示，將請函請中央解釋，能否將天井納入公寓大廈管理條例來規範。

徐巧芯指出，公寓大廈管理條例第16條之二，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用，或違規設置廣告物或私設路障及停車位侵占巷道妨礙出入，但老屋的天井，卻不在規範內。

她發現，有大廈天井放了腳踏車、香爐、電冰箱大大小小雜物，變成一個雜物垃圾間，有這種天井的很多是老房子，有這樣的天井，但天井要說是開放空間？還是公共走廊？卻都不是。

劉美秀說，因為公寓大廈管理條例主要還是在規範共用空間，堆積雜物適用第16條，但是天井沒有包含。不過下面是私人產權，上空權其實是公眾的，應修法解決。

建管處表示，天井是大樓住戶共有的私人產權，台北市大樓住戶「貧富不均」，較窮的沒有管委會，若有人在天井堆放雜物，建管和環保人員據報來處理，無法依公寓大廈管理條例，強制消除甚至開罰，若沒有管委會，只能靠住戶公約來規範，或道德勸說雜物所有人自行清理。

徐巧芯說，若只能勸導，通常勸導老半天也不一定有用，她發現，住戶若想要拿出一條法規來告訴對方這樣做是不對的，結果常常是從明文規定上，竟一條都找不到。