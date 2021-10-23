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祖孫過馬路阿嬤被撞飛 駕駛人驚：怎麼辦沒看到

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

知名粉團PO出一段19日清晨5點15分車禍影片，一輛轎車幾乎沒煞車就撞上過馬路的婦人和嬰兒車，婦人還被撞飛。開車的也是一名婦人驚慌地喊著「怎麼辦」、「她跑來中間我沒看到」，事故原因正由警方釐清中。

車禍現場就在中壢警分局前面的延平路（臺1線），事發時分局門口正好有3名員警，立刻上前查看，並且連絡救護車把傷者送到醫院，駕駛人被留置在派出所。警方初步調查過馬路的是阿嬤推著1歲坐嬰兒車的孫子，開車是68歲的賴姓女子，酒測值為零，撞上過馬路的祖孫時整個人嚇到發抖，看著員警說「怎麼辦」，警方要她先下車離開駕駛座，婦人接著說沒看到過馬路的人。

影片顯示車速並不快，車上還放著輕音樂，網友看了覺得十分驚悚，有的人覺得奇怪，雖然當時天還沒有全亮，祖孫倆人也不是走在斑馬線，但是中壢警分局前有路燈視線並不差，怎麼會看不到有人過馬路，懷疑是不是反光干擾導致事故，警方強調祖孫送醫後還在醫院觀察中，事故也還要經過鑑定進一步調查釐清原因，並提醒行人過馬路的時候要走斑馬線，開車經過路口也要減速。

事故現場就在中壢警分局前面，門口3名員（警左）立刻衝上前處理。記者鄭國樑／翻攝
事故現場就在中壢警分局前面，門口3名員（警左）立刻衝上前處理。記者鄭國樑／翻攝

車禍

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