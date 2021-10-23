基隆三坑火車站熱心男撿到千元鈔 立送派出所比失主早

基隆市一名中年男子今天上午在三坑火車站附近，在地上撿到一張千元鈔票，他拾金不昧，馬上送到派出所，比失主都還早。一名男性失主發現錢不見後，也到報出所報案。由於千元鈔沒有任何特徵證明是他丟失的，員警為求慎重調閱周遭監視器，確認男子確經過附近，讓他領回千元鈔。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所今天上午11時30分，接獲一名男子報案，他稱在三坑車站附近遺失現金1千元，在周遭尋找許久未果，焦急地報警尋求協助。

警員鍾育致、林佳穎見男子心急如焚遂先安撫他，仔細詢問金錢遺失地點及時間，發現與不久前另名男子送至派出所的情狀吻合，但為求慎重，警方與男子一同返回遺失地點確認，並調閱周遭監視器，確認他是失主，在三坑車站附近的OK便利商店門口遺失現金。