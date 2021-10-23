影／薪資談不攏？ 男女6人持球棒打傷甕窯雞店長

臉書「爆料公社」最近瘋傳一段影片，嘉義縣中埔交流道旁某甕窯雞店，一群人持球棒四處揮舞，嚇得民眾奪門而出。據了解，該甕窯雞店陳姓店長疑似因薪資爭議與呂姓前員工發生糾紛；警方依傷害及聚眾鬥毆罪將犯嫌6人移送法辦。

記者截稿前致電店家，對方表示不便回應。

據了解，中埔鄉某甕窯雞店呂姓前員工，本月15日下午4時許帶著林姓女子，至店內與陳姓店長商議積欠薪資約2至3千元，未料爭論過程中，陳出手誤傷林女臉頰，事後呂原擬向頂六派出所提告傷害，後卻撤銷告訴。