影／薪資談不攏？ 男女6人持球棒打傷甕窯雞店長
臉書「爆料公社」最近瘋傳一段影片，嘉義縣中埔交流道旁某甕窯雞店，一群人持球棒四處揮舞，嚇得民眾奪門而出。據了解，該甕窯雞店陳姓店長疑似因薪資爭議與呂姓前員工發生糾紛；警方依傷害及聚眾鬥毆罪將犯嫌6人移送法辦。
記者截稿前致電店家，對方表示不便回應。
據了解，中埔鄉某甕窯雞店呂姓前員工，本月15日下午4時許帶著林姓女子，至店內與陳姓店長商議積欠薪資約2至3千元，未料爭論過程中，陳出手誤傷林女臉頰，事後呂原擬向頂六派出所提告傷害，後卻撤銷告訴。
呂男和林女17日下午6時許，夥同4名友人持棍棒至店內，將陳姓店長及另名男員工毆打致傷，店內並無其他財物損失；警方循線約談6人到案，依傷害和聚眾鬥毆移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言