高雄男偷竊電纜線被逮 還被搜出海洛因注射針筒

高雄市警局左營分局啟文派出所前天接獲電纜線遭竊案件，警方追查發現李姓男子銷贓完還在附近徘徊，上前攔阻下李男因自摔倒地被警逮捕，警方另在他褲子口袋查獲海洛因注射針筒，警詢後依竊盜、毒品危害防制條例送辦。

據了解，前天中午時，左營分局啟文派出所接獲邱姓民眾報案，指放置在貨車車斗上的數十公尺電纜線遭竊，警方立即受理展開追查。

經啟文所警員追查下，警方發現該電纜線才在附近資源回收場銷贓變現，隨即調閱沿路監視器，鎖定犯嫌李男（44歲）涉有重嫌。專案小組根據李男特徵循線尋找蹤跡，不久後即在鼓山路段發現李。

李男見警盤查心虛，立即騎車逃逸，不斷在巷弄內逃竄，警方一路在後緊追不捨，直到李行經葆禎路段轉彎時，不慎自摔在地，但他仍不死心不斷掙扎逃竄，被警員用「掃腿」壓制在地。