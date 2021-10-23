94歲婦人帶一歲女嬰過馬路 分局前遭撞原因待查

桃園市高齡94歲婦人19日凌晨5時許推著剛滿一歲的女嬰過馬路，遭68歲賴姓女子開車撞上，老婦人和女嬰目前仍在住院治療，無生命危險。肇事原因及責任歸屬待查。

桃園市政府警察局中壢分局今天發布新聞稿指出，19日凌晨5時許，賴姓女子駕駛自小客車與94歲范姜姓婦人於延平路、中壢分局前發生交通事故，造成范姜婦人與隨行娃娃車內一歲女嬰受傷。賴女酒測值為零，雙方肇事責任待進一步調查後方可釐清。

根據現場監視錄影畫面，老婦人推著娃娃車遭撞後往前彈飛，分局員警見狀立即衝出駐所進行處理；警方表示，68歲賴女當時酒測值為零，並表示因為天色昏暗，沒有看見老婦人推著娃娃車過馬路才會撞上。

桃園市政府消防局表示，事故後造成老婦頭部7公分撕裂傷，左胸及右腳踝疼痛，女嬰則有頭部擦傷、左膝擦傷及血腫，皆送往聯新醫院進行治療，目前無生命危險。

警方向中央社記者表示，因傷者住院中還未詢問筆錄，無法了解老婦人與女嬰的關係，但已知雙方姓氏一樣，為家人關係，其餘細節仍待確認。