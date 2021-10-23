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出遊鬧脾氣獨自搭車卻迷路 南港警助8旬婦與家人團聚

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

北市一名82歲婦人日前跟家人從內湖至鶯歌出遊，途中疑跟兒女吵架，負氣逕自搭車返家，不料下公車後卻忘了回家的路，不斷徘徊南港路上公車站旁，南港警方獲報有人走失，將她帶回派出所休息後，協助她與40公里之外的家人聯繫、成功團聚。

南港分局玉成派出所所長駱伯舟、警員劉元章本月14日接獲民眾報案，指有一名老婦疑似走失，警方趕抵發現她神色不安地坐在公車站椅子上，警方詢問「還好嗎？」，只見她口中念念有詞卻無法詳細敘述，2員見天色逐漸昏暗，決定把老婦載回派出所休息。

返所後，警方先提供溫茶水與麵包，經耐心詢問，得知黃姓老婦人的身分，成功聯繫上家屬。黃婦家屬接到電話，表示「我們正在找她、非常焦急」，她家屬說一家人今天在鶯歌遊玩，期間她鬧情緒獨自離開，找了很久都找不到，沒想到竟然跑回內湖，十分感謝警方的熱心幫忙，立即開車從鶯歌回內湖，成功團聚。

南港分局提醒，家中如有失智長者，千萬要常留心，並在其身上配戴標示有聯絡方式的識別證或防走失手環等，以利長者走失時能即時尋回並聯繫家屬。

玉成派出所所長駱伯舟（左）、警員劉元章（右），日前協助8旬老婦返家。記者翁至成／翻攝
玉成派出所所長駱伯舟（左）、警員劉元章（右），日前協助8旬老婦返家。記者翁至成／翻攝

公車 失智 北市

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