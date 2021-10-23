桃園男子與公車司機口角 破壞電子站牌遭法辦

桃園市曾姓男子因搭乘公車時與司機起口角，竟憤而四處破壞公車站電子看板。桃園市警局大溪分局員警昨天南下屏東將他逮捕，詢後依毀損罪嫌移送法辦。

桃園市政府警察局大溪分局今天發布新聞稿表示，桃園市40歲曾姓男子過去搭乘公車時，曾因為延遲投幣被司機斥責，從此懷恨在心，10月間在大溪一帶四處破壞公車站電子看板。

警方表示，曾男總計破壞3處公車站智慧型電子看板，且是在光天化日之下、毫不掩飾地敲破，經專案小組追查，昨天南下屏東，將躲藏在旅館內的曾男逮捕歸案，詢後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，桃園市政府交通局目前已經把被破壞的3處電子看板換新，方便民眾搭車時能掌握公車進站即時資訊，後續將依法求償。