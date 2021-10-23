快訊

不斷更新／陳柏惟罷免案票數拉鋸戰 即時開票看這裡

台大校長管中閔不續任 教育部回應

桃園男子與公車司機口角 破壞電子站牌遭法辦

中央社 / 桃園23日電

桃園市曾姓男子因搭乘公車時與司機起口角，竟憤而四處破壞公車站電子看板。桃園市警局大溪分局員警昨天南下屏東將他逮捕，詢後依毀損罪嫌移送法辦。

桃園市政府警察局大溪分局今天發布新聞稿表示，桃園市40歲曾姓男子過去搭乘公車時，曾因為延遲投幣被司機斥責，從此懷恨在心，10月間在大溪一帶四處破壞公車站電子看板。

警方表示，曾男總計破壞3處公車站智慧型電子看板，且是在光天化日之下、毫不掩飾地敲破，經專案小組追查，昨天南下屏東，將躲藏在旅館內的曾男逮捕歸案，詢後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，桃園市政府交通局目前已經把被破壞的3處電子看板換新，方便民眾搭車時能掌握公車進站即時資訊，後續將依法求償。

桃園 公車 屏東

延伸閱讀

談判債務一言不合就揮刀 桃園男當街被砍到臟器外露

屏東精選社區農再好物 插旗高雄駁二藝術特區

桃園好市乘雙券 把五倍券放大兩倍

桃園動保園區外爆4件毒狗案 市府追查：管制農藥毒狗

相關新聞

女高中生被三女帶到教會受洗 母報案控教會涉強制罪

台北市一名女高中生，21日晚間8時許正要回家，在景美捷運站附近碰到3名自稱教會人士女子，三名女子以介紹認識教會名義，將女...

羅馬縱走山友失蹤12天 德基水庫上游浮全裸男性遺體

本月11日，54歲李男與周女相約攀登台中市「羅馬縱走」，翌日颱風天下山溯溪途中，李遭溪水沖走，周趕緊報案。警消連日搜逆，...

女高中生被3女帶去教會受洗 家屬報案警調查偵辦

一名女高中生日前遇3名自稱是教會人士的中年女子攀談，事後被帶往教會，女學生返家告知家人，母親認為不妥報警。警方說，3名女...

北市人行道工程路樹突倒塌 騎士遭砸傷送醫

台北市復興北路、近民生東路口路處今天中午12點多有路樹倒塌，砸中剛好行經該路段的機車騎士，騎士意識清楚，路人見狀趕緊打1...

4男大生西子灣違規戲水 1人險被捲走幸同學及時救援

高雄鼓山區西子灣南岬頭沙灘地，今天上午傳出有4名男大生違規進入戲水，其中一名廖姓男子因一陣大浪打來被捲走，廖當場吃了幾口...

高雄女醋勁大發 友人持球棒痛毆男友

高雄蔡姓女子因不滿張姓男友與前女友藕斷絲連，蔡與閨密抱怨下，趁張南下高雄跟她約會，找來2名閨密及2人的男友赴約，其中一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。