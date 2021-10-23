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女高中生被三女帶到教會受洗 母報案控教會涉強制罪

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名女高中生，21日晚間8時許正要回家，在景美捷運站附近碰到3名自稱教會人士女子，三名女子以介紹認識教會名義，將女高中生帶到景美地區1處教會。

女高中生在教會中成員勸說下，加入教會並換裝受洗，一小時後深夜返家，女高中生事後感覺不對勁，向家人訴說遭遇。

女高中生母親懷疑教會成員心懷不軌，凌晨前往景美派出所提告強制罪，警方立即受理報案，並調閱路口監視器畫面查證。

警方調閱監視器畫面，發現女高中生在道路行走並無異狀，也沒有被脅迫的狀況，但女高中生事後認為不妥並完成報案，警方將釐清案情後移送偵辦，警方呼籲，尊重各種宗教信仰及傳教活動自由，但也呼籲傳教人員要尊重民眾意願，強行傳教行為容易引發爭議，如涉有違法行為，警方受理後將依法移送偵辦。

警方調閱監視器畫面，發現女高中生行走並無異狀。記者廖炳棋/翻攝
警方調閱監視器畫面，發現女高中生行走並無異狀。記者廖炳棋/翻攝

監視器 捷運 信仰

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