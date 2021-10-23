羅馬縱走山友失蹤12天 德基水庫上游浮全裸男性遺體

本月11日，54歲李男與周女相約攀登台中市「羅馬縱走」，翌日颱風天下山溯溪途中，李遭溪水沖走，周趕緊報案。警消連日搜逆，今早在德基水庫上游、老部落五甲地的漂流木匯集處發現一具全裸男性大體，經聯繫李男家屬，家屬初步確認身分，但因遺體沒有衣著，有待警方相驗釐清身分。

桃園人的李男(54歲)與周女(58歲)網路相約10月11日攀登台中市「羅馬縱走」，12日下午3點多，兩人返程下山，抓繩溯溪通過有勝溪，因颱風帶來強勁雨勢、溪水暴漲，李遭溪水沖走，周女救援不及，目睹李遭水勢沖往下游，周上岸後趕緊報案。

台中市警消連日沿梨山地區、德基水庫、大甲溪等處搜索，本月15日，搜救人員於大甲溪約6公里處，武陵國民賓館旁發現李男後背包，但未發現其蹤影。

今天進入搜逆第12天，上午11點多，搜救人員在下游26公里處，德基水庫上游的老部落五甲地，漂流木匯集處發現一具全裸男性遺體，遺體於下午2點多打上岸。