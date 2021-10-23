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女子駕車途中出現「過度換氣症候群」 警車急送醫院
一名女子駕車從苗栗縣要前往新竹，不料途中突然全身無力，極度不舒服，在行經竹南警分局大同派出所時，趕緊下車向員警求助，員警方見狀況緊急，決定以巡邏車沿路鳴笛載送女子到頭份市為恭醫院就醫，女子抵達醫院診治後，逐漸恢復正常，這名女子的情況研判為突發「過度換氣症候群」引起，痊癒後專程到派出所表達謝意。
竹南警分局大同派出所警員劉軒豪於10月15日上午10點多在派出所值班時，一名女子緩慢走進派出所，表示駕車前往新竹途中，突然全身無力，很不舒服，正好經過派出所，所以向員警求助。
員警見她臉色蒼白、說話無力且喘不過氣，擔心對方有生命危險，但大同所離消防分隊及醫院都較遠，員警擔心等救護車到場後再送醫，恐延誤救治時機，劉軒豪立即向所長報告，經同意後隨即駕駛巡邏車，沿路鳴笛載送女子前往頭份市為恭醫院就醫，女子接受診治後，身體逐漸恢復正常，原來是突發「過度換氣症候群」所致，她表示以前從未發生這種狀況，當時感到驚慌失措，還好有員警熱心幫忙。
女子康復後，對員警的熱心協助十分感動，事後特地拿了數杯咖啡到大同所請員警飲用，藉以表達感謝。
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