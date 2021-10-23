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沉迷賭博帳戶趨近於零 台南男淪車手臨櫃提領60萬被逮

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

年約30年的林姓男子昨天下午前往台南市中西區永華路一段銀行提領帳戶內現金60萬元，行員察覺有異，通報台南市警二分局中正派出所，員警趕赴現場，進一步查詢匯款端，發現對方疑遭詐騙集團所騙，林男則為車手到場提領現金，當場被員警逮捕，並依涉嫌詐欺罪嫌將他移送法辦。

據調查，林男因沉迷賭博網站，銀行帳戶也幾近於零。然而，昨天帳戶突然增加一筆60萬大筆款項，他更親赴銀行臨櫃提領現金，引起行員的注意，立即通報轄區中正派出所到場了解。所長沈振莘率員趕到現場。

經深入了解後，這才發現該筆款項來自於詐欺所得。警方調查，林男因為需錢孔急，經由臉書應徵，淪為詐騙集團車手，以每筆提領的金額2％為酬勞。昨天前往銀行欲提領詐騙所得匯款時，為警方迅速到場查獲，並將已提領60萬現金及存摺、提款卡等證物扣押，並依涉嫌詐欺罪嫌，將林男移送法辦外，持續追緝幕後不法集團。

警方調查，年約30歲林男因為需錢孔急，經由臉書應徵，淪為詐騙集團車手，以每筆提領的金額2％為酬勞，昨天臨櫃提款時當場被逮。記者邵心杰／翻攝
警方調查，年約30歲林男因為需錢孔急，經由臉書應徵，淪為詐騙集團車手，以每筆提領的金額2％為酬勞，昨天臨櫃提款時當場被逮。記者邵心杰／翻攝
警方據報後趕抵銀行，當場逮捕林姓車手，並將已提領60萬現金及存摺、提款卡等證物扣押。記者邵心杰／翻攝
警方據報後趕抵銀行，當場逮捕林姓車手，並將已提領60萬現金及存摺、提款卡等證物扣押。記者邵心杰／翻攝

詐騙集團 詐欺 車手

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