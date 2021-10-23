聽新聞
test
0:00 / 0:00
轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸
高雄苓雅警分局三多路派出所巡佐蔡坤宏、警員張高維今天早上9點多巡邏經過苓雅區三多一路與福德三路口時，發現一輛轎車沿三多一路往鳳山方向闖紅燈，追上前攔查。
警方在三多一路與漢昌街口，攔這輛轎車，但是開車男子拒絕受檢，並加速逃，員警緊追倒到鳳山區三多路與澄清路口再攔這輛車，但可是這輛車卻倒車衝撞機車要逃，警方對空鳴1槍，這輛車仍加速前進，張又朝左前輪開2槍，這輛車衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸，幸未造成傷亡。
整起過程造成5輛汽機車遭到損害，警方連開三槍，但該車仍逃逸，警方正追查全案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言