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高雄轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

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轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄苓雅警分局三多路派出所巡佐蔡坤宏、警員張高維今天早上9點多巡邏經過苓雅區三多一路與福德三路口時，發現一輛轎車沿三多一路往鳳山方向闖紅燈，追上前攔查。

警方在三多一路與漢昌街口，攔這輛轎車，但是開車男子拒絕受檢，並加速逃，員警緊追倒到鳳山區三多路與澄清路口再攔這輛車，但可是這輛車卻倒車衝撞機車要逃，警方對空鳴1槍，這輛車仍加速前進，張又朝左前輪開2槍，這輛車衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸，幸未造成傷亡。

整起過程造成5輛汽機車遭到損害，警方連開三槍，但該車仍逃逸，警方正追查全案。

高雄警方追車，開車男子撞汽機車逃逸。記者林保光／翻攝
高雄警方追車，開車男子撞汽機車逃逸。記者林保光／翻攝
高雄警方追車，開車男子撞汽機車逃逸。記者林保光／翻攝
高雄警方追車，開車男子撞汽機車逃逸。記者林保光／翻攝

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