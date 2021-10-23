轎車闖紅燈拒檢不停連撞5車 警開3槍仍逃逸

高雄苓雅警分局三多路派出所巡佐蔡坤宏、警員張高維今天早上9點多巡邏經過苓雅區三多一路與福德三路口時，發現一輛轎車沿三多一路往鳳山方向闖紅燈，追上前攔查。

警方在三多一路與漢昌街口，攔這輛轎車，但是開車男子拒絕受檢，並加速逃，員警緊追倒到鳳山區三多路與澄清路口再攔這輛車，但可是這輛車卻倒車衝撞機車要逃，警方對空鳴1槍，這輛車仍加速前進，張又朝左前輪開2槍，這輛車衝撞警用機車及3名輛機車後逃逸，幸未造成傷亡。