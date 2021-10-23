高市少年隊前進校園宣導 活潑行動劇逗笑眾人

高雄市警察局少年警察隊佐警昨天到路竹區北嶺國小演講，現場針對時下青少年常犯錯誤進行犯罪預防宣導，少年隊預防組偵查佐許富皇用生動行動劇，讓孩童們身歷其境，將法令常識向下扎根。

昨天上午9點半，許富皇到達路竹區北嶺國小，除藉由宣導法令常識，期望青少年不會因無知而誤觸法網或被害，讓孩子有個快樂學習的成長環境外，立即戲精上身，扮演起歹徒作勢攻擊。

許富皇對著孩童說出「你怎麼不跑！」沒想到孩子們用憨厚、單純笑容回應「我不知道要動啊」，讓許富皇不禁笑出來直說「你是電影葉問裡面的木人樁嗎？」語畢，逗得教室內的孩子們一笑。許富皇也藉機教導學生如何在必要時，運用隨身背包、雨傘甚至是鑰匙防身。