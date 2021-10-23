快訊

第12輪三款疫苗開打 嚴重過敏反應五大症狀一次看

14年前遭竊257萬元茶葉 日前DNA比對終破「冷案」

女高中生被3女帶去教會受洗 家屬報案警調查偵辦

中央社 / 台北23日電

擷自《我是景美人》臉書社團
擷自《我是景美人》臉書社團

一名女高中生日前遇3名自稱是教會人士的中年女子攀談，事後被帶往教會，女學生返家告知家人，母親認為不妥報警。警方說，3名女子行為可能涉強制罪嫌，將依法偵辦。

北市警察局文山二分局景美派出所長黃國倫今天表示，獲報轄區發生傳教爭議事件，經查，一名女高生21日晚間8時許，在捷運站附近遇到3名自稱為教會人士的女子，過程中，女學生被帶往附近教會。

警方指出，女高中生被帶至教會後，隨即進行受洗、換裝等儀式，過程約1小時，女高中生事後返家，告知家人，母親認為不妥，報警處理。

警方獲報後，調監視畫面發現，3名中年女子穿著一般服裝，與女高中生攀談時，其中一人還向女學生搭肩。警方事後聯繫教會，教會稱，不清楚相關傳教行為。

警方表示，女高中生家人認為，女學生忽然被帶至教會進行受洗等儀式感覺有些奇怪，且女學生事後想起對方行為也感到害怕，初步研判3名女子可能涉及強制罪嫌，後續將釐清實際案發狀況後，依法偵辦。

北市警文山二分局指出，尊重各種宗教信仰及傳教活動自由，呼籲傳教人員要尊重民眾意願，強迫傳教行為易引爭議，若涉違法行為，受理後將依法移送偵辦。

北市 警察

延伸閱讀

基隆22梯次1日高職生課程 男學生學護理、女學生當保母

高二女與男師車內燒炭亡 少女家屬提告、男師將解剖

高二女生與男師同車昏迷不治今相驗 家屬質疑加工自殺

男師女學生車內燒炭1死 校方認接獲檢舉師生戀

相關新聞

女高中生被3女帶去教會受洗 家屬報案警調查偵辦

一名女高中生日前遇3名自稱是教會人士的中年女子攀談，事後被帶往教會，女學生返家告知家人，母親認為不妥報警。警方說，3名女...

高雄女醋勁大發 友人持球棒痛毆男友

高雄蔡姓女子因不滿張姓男友與前女友藕斷絲連，蔡與閨密抱怨下，趁張南下高雄跟她約會，找來2名閨密及2人的男友赴約，其中一名...

過馬路疑未走斑馬線 11歲男童返家遭貨車輾過

宜蘭一名小六學童昨天下午放學回家途中，在泰山路穿越馬路時，疑似未走在斑馬線上，遭到一輛左轉小貨車撞上拖行，駕駛發現後緊急...

14年前遭竊257萬元茶葉 日前DNA比對終破案

高雄旗山一間茶行何姓老闆娘14年前遭竊走總價值257萬5千元的茶葉，但當時警方未獲得重要線索，僅有竊嫌留下的指紋，日前一...

後車突按喇叭他在路口突暫停要問對方 這行為被罰1萬2

李姓男子去年7月，騎機車基隆市仁愛區愛七路、仁二路交岔路口，因有「非遇突發狀況，在車道中快車道處暫停」的違規行為，被警方...

有5萬顆住警器額度 彰化縣即日起免費受理申請

高雄城中城大樓大火造成重大人命傷亡後，住警器的裝置再度引發重視，彰化縣目前已有近75%家戶裝置住警器，縣議員要求全面安裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。