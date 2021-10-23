女高中生被3女帶去教會受洗 家屬報案警調查偵辦

擷自《我是景美人》臉書社團

一名女高中生日前遇3名自稱是教會人士的中年女子攀談，事後被帶往教會，女學生返家告知家人，母親認為不妥報警。警方說，3名女子行為可能涉強制罪嫌，將依法偵辦。

台北市警察局文山二分局景美派出所長黃國倫今天表示，獲報轄區發生傳教爭議事件，經查，一名女高生21日晚間8時許，在捷運站附近遇到3名自稱為教會人士的女子，過程中，女學生被帶往附近教會。

警方指出，女高中生被帶至教會後，隨即進行受洗、換裝等儀式，過程約1小時，女高中生事後返家，告知家人，母親認為不妥，報警處理。

警方獲報後，調監視畫面發現，3名中年女子穿著一般服裝，與女高中生攀談時，其中一人還向女學生搭肩。警方事後聯繫教會，教會稱，不清楚相關傳教行為。

警方表示，女高中生家人認為，女學生忽然被帶至教會進行受洗等儀式感覺有些奇怪，且女學生事後想起對方行為也感到害怕，初步研判3名女子可能涉及強制罪嫌，後續將釐清實際案發狀況後，依法偵辦。

北市警文山二分局指出，尊重各種宗教信仰及傳教活動自由，呼籲傳教人員要尊重民眾意願，強迫傳教行為易引爭議，若涉違法行為，受理後將依法移送偵辦。