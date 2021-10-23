14年前遭竊257萬元茶葉 日前DNA比對終破案
高雄旗山一間茶行何姓老闆娘14年前遭竊走總價值257萬5千元的茶葉，但當時警方未獲得重要線索，僅有竊嫌留下的指紋，日前一名王姓男子在南部犯下竊盜案件，刑事局資料庫比對王男DNA，發現他竟就是14年前犯下茶葉竊案的人，全案調查後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，何姓老闆娘經營茶葉生意數十年，2007年1月3日上午開門準備營業，卻在進到茶葉存放的房間時發現茶葉一夜間全都被偷走，趕緊打電話報案，清點共損失茶葉1050斤，總價值257萬5千元。
旗山警分局獲報調閱監視器、查訪附近居民，並到場採證，雖然在現場採集到竊嫌留下的一根菸頭，但當時刑事局資料庫還沒有竊嫌的DNA，無法比對出持有人，這件重大竊案就一直遲遲未破案。
直到14年後，一名王姓男子（60歲）今年在屏東涉嫌偷機車被逮，刑事局資料庫有了王男的DNA檔案，比對發現跟茶行竊案的竊嫌DNA吻合，旗山警分局立即通知王男到案說明，雖然王男否認犯案，但警方還是根據DNA比對證據，依竊盜罪嫌將王男移送橋頭地檢署偵辦。
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