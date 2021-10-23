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後車突按喇叭他在路口突暫停要問對方 這行為被罰1萬2

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

李姓男子去年7月，騎機車基隆市仁愛區愛七路、仁二路交岔路口，因有「非遇突發狀況，在車道中快車道處暫停」的違規行為，被警方開單經裁處1萬2000元，李不服，因後方機車駕駛人對其長按喇叭，為確認鳴按喇叭的人所為何事，才在路口暫時停車，向對方詢問原委。法官駁回他請求，罰單得照繳。

李男去年7月2日11時20分許，騎乘其普通重型機車，行經基隆市仁愛區愛七路、仁二路交岔路口，因有「非遇突發狀況，在車道中暫停」之違規行為，經民眾檢具科學儀器取得違規證據資料檢舉，基隆市警察局第一分局依道路交通管理處罰條例舉發。

經監理單位裁處1萬2000元、記違規點數3點、應參加道路交通安全講習，李男不服提起行政訴訟。李男指在路口暫時停車，向對方詢問原委。當時未強行攔阻該輛機車通行，機車後方亦無其他來車，舉發機關既未提出其他證據及說明本件違規樣態，逕依採證畫面開立罰單，顯悖離明確性原則，且以主觀認定違規事實，亦非合理。

法官審理指出，原告無非欲確認後方車輛鳴按喇叭所為何事，因而驟然暫停，然縱使原告係主觀認為檢舉人鳴按喇叭之舉動，致其有暫時停車之必要，但此與「突發狀況」所指之客觀急迫危險狀況不同，仍非可構成「突發狀況」。

法官說，該路口係位在人車川流不息的市區道路上，駕駛人如於轉彎時有暫停必要，理應更加謹慎，確認四周車況並顯示燈光或以手勢告知後車行向後，方得減速，並將車輛移置路側，而非於行駛途中，即恣意將車輛於道路中間驟然減速、暫停。

後車突按喇叭他在路口突暫停要問對方，這行為被罰1萬2，圖為示意圖。記者游明煌／攝影
後車突按喇叭他在路口突暫停要問對方，這行為被罰1萬2，圖為示意圖。記者游明煌／攝影

基隆 車道 罰單

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