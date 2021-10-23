高雄女醋勁大發 友人持球棒痛毆男友

高雄蔡姓女子因不滿張姓男友與前女友藕斷絲連，蔡與閨密抱怨下，趁張南下高雄跟她約會，找來2名閨密及2人的男友赴約，其中一名劉姓男子手持球棍毆打張，球棍被打斷，張因頭部、背部受傷，送醫後提出傷害告訴。

據了解，蔡女（20歲）與張男（22歲）在網路上認識，2人發展成男女朋友關係1個多月，蔡日前發現張在桃園仍與前女友糾纏不清，找上2名閨密吳女（19歲）、黃女（19歲）哭訴。

蔡女趁張男南下高雄在鼓山區英國領事館附近約會時，與吳女、黃女還有劉男（23歲）、宋男（20歲）一起，與張談判，沒想到溝通時起衝突，劉手持球棒就往張身上猛打，球棒被打到斷裂，張想離開還被攔阻。