有5萬顆住警器額度 彰化縣即日起免費受理申請
高雄城中城大樓大火造成重大人命傷亡後，住警器的裝置再度引發重視，彰化縣目前已有近75%家戶裝置住警器，縣議員要求全面安裝，彰化縣消防局從善如流，自即日起，全面開放居住或設籍於彰化縣的住戶，免費申請住警器，以降低住宅火災致災率。
彰化縣消防局災害預防科長蔡佳洲說，從2017年至2021年9月止，共有64件住宅用火災警報器成功示警案件，單是今年就有20件，讓民眾可以及早發現、及早進行避難逃生，有效減少傷亡及財產損失。
彰化縣消防局歷年來已編列1000萬元，針對弱勢族群補助住警器，加上有許多企業及個人捐贈，目前彰化縣28萬6000戶中，已有近74.66%約21萬多戶裝設住警器，在各縣市名列前茅。縣議員劉惠娟日前質詢時更建議全面安裝，經消防局盤點後，估計全縣目前還有約5萬顆住警器，可供民眾申請，如果供民申請安裝，全縣各家戶住警器比率可達9成。
彰化縣消防局因此決定，自即日起，全面開放居住或設籍於本縣，尚未申請的民眾皆可申請住警器補助，以申請1次為限，同一地址不重複補助為原則。消防局表示，一般住戶是自行安裝，如果是老弱婦孺、獨居老人，消防局會派員穿著制服協助安裝。
消防局表示，若要申請住警器補助，需求可攜帶身分證、相關證明文件至鄰近消防分隊申請，或以線上申請（ https://reurl.cc/R6633z ），將有專人聯繫後續申領及安裝事宜。住警器如有不足，則需自行購買，並依法設置於家中寢室、廚房、樓梯及走廊，才能全面防護家人安全。
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