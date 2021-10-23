男開車停紅燈呼呼大睡 警好心叫醒竟反被咆哮、推擠
趙姓男子日前開車行經新竹縣竹北市光明六路東二段，沒想到停紅燈時卻呼呼大睡，造成後方回堵，員警獲報關心不停拍打車窗，男子醒來後卻突然踩油門，意圖衝撞警方，支援警力趕到後，男子依舊情緒失控，不僅不願戴好口罩，甚至大聲咆哮、推擠，造成1名女警手臂受傷掛彩。警方說，男子已被依妨害公務罪送辦，未戴口罩也依法移處。
有民眾在「新竹爆料公社」貼文，提到14日在竹北光明六路路口發生一起案件，一輛轎車在路口一動也不動，不少用路人原以為是車禍，後方大回堵，沒想到不是車禍，竟是駕駛在車上睡著了，警方隨後趕來處理與轎車駕駛發生衝突，駕駛最後上警車被帶走。
竹北警分局今天說明，該案發生在14日下午4點多，趙姓男子停等紅燈時，在車內仰頭大睡，當時員警大聲呼喊及敲車窗皆無回應，持續呼叫許久後，駕駛才終於醒來，但醒來後卻踩油門，意圖衝撞警方，警方大聲喝令制止他，趙男仍緊閉車門不願下車。
警方處理過程也發現，趙男雖無酒後駕車，但精神狀態明顯不佳，不僅大聲朝員警咆哮，並以惡意言詞侮辱現場執勤員警，更以手拍落員警執勤密錄器，有1名員警在推擠過程中手臂擦挫傷，警方見狀立刻行使公權力，將趙姓男子當場逮捕。
竹北警方指出，全案依妨害公務罪移請新竹地檢署偵辦，趙姓男子違規在車道中暫停，已經違反道交管理處罰條例第43條第1項第4款，最高可罰2萬4千元，另未依規定配戴口罩，則依違反傳染病防治法，函請衛生局裁處，針對挑戰公權力行為絕不寬貸。
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