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影／啊！路邊一聲慘叫...騎士:我的姆指不見了!
南投市吳姓男子因機車故障，停在路邊修車，未料竟遭機車鍊條截斷右手大拇指，他慘叫大喊「我的手指斷了」，還好中興警分局員警在場，協助幫忙止血，並迅速找到噴出的斷指，搶在黃金時間內將騎士送醫治療。
中興警分局16日晚間8點多在南投市東閔路執行取締酒駕專案，吳姓男子（38歲）騎打檔機車行經路檢點前，機車突然故障。員警請他將機車移至路旁檢修，不久便聽見他「啊」大叫一聲，員警連忙過去查看，吳姓男子忍痛喊著「警察先生，我的手指頭不見了」，員警右手大拇指少了一節，血流不止。
員警見狀先拿紙巾讓男子包住傷口，並立即撥打119通知救護車，吳男說出經過，原來他在檢查機車故障時，機車鍊條轉動，他的右手大拇指「啪」的一聲，第一節竟被鍊條截斷並噴出，他慌忙中找不到斷指，相當著急。
女警劉俐均連忙拿出濕紙巾，讓吳姓騎士摀住傷口止血，並安撫騎士情緒，以手機手電筒協助尋找，在電線桿旁細碎石頭堆中，尋獲沾滿機油的斷指，6分鐘後救護車趕到，緊急將男子和斷指一同送往草屯鎮佑民醫院救治，在黃金時間內進行手術接回，將損害降到最低。
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