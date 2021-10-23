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高雄警比對DNA 破獲14年前茶行竊盜冷案

中央社 / 記者洪學廣高雄23日電

王姓男子14年前潛入高雄一間茶行竊取價值新台幣257萬餘元茶葉，旗山分局僅採集到唯一線索DNA，而竊嫌近日又犯下竊盜案，經比對吻合通知到案，全案依竊盜罪移送檢方偵辦。

高雄市政府警察局旗山分局今天上午發布新聞稿指出，旗山一間茶行何姓老闆娘民國96年1月3日上午準備開門營業，卻發現茶葉早已不翼而飛，趕緊報案，經清點後損失茶葉共1050斤，總價值達257萬5000元。

旗山分局獲報到場調閱監視器，查訪周邊民眾，勘察相關跡證，未查獲重要線索，現場僅採集到竊嫌生物跡證。

旗山分局說，當時內政部警政署刑事警察局資料庫還沒有嫌犯DNA（去氧核醣核酸）檔案，無法比對出持有者，直到60歲王姓男子近日在南部地區犯下竊盜案，資料庫有了王姓男子DNA檔案後仔細比對，才發現與14年前竊盜案主嫌吻合，全案依竊盜罪移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

竊盜 茶葉 DNA

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