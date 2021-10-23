台北市一到九月近兩萬人機車事故受傷 警籲保持車距
台北市大安警分局指出，根據台北市交通警察大隊數據統計分析，台北市今年1至9月，機車涉入死傷交通事故發生15237件，占整體死傷交通事故89.6%，其中機車駕駛(包含乘客)自身受傷達19349人，凸顯機車駕駛死傷事故比例仍占多數。
加上台北市通勤人口又以機車為主要交通工具，因此大安警分局特地到轄內「台北自來水事業處」，對員工進行交通安全宣導，內容著重機車族行車安全及防禦駕駛觀念，輔以轄區事故影片加深印象，讓聆聽者感同身受，對於交通安全能更有感。
警方呼籲民眾，「機車行進中務必保持安全距離，也就是當前車因突發狀況緊急煞車時，後車能有足夠的時間與空間，避免追撞造成事故；隨時保持警覺，留意車速並注意周遭路況，採取隨時能反應之必要準備」。
警方除以傳統方式與民眾一對一進行宣導外，也採取時下宣傳最廣、流傳速度最快的傳播媒介如臉書、Line通訊軟體等，以影片、圖片、警語等方式，鼓勵民眾多多分享、轉傳。
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