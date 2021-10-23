快訊

每片口罩4角...半小時8百盒完售！11月2日還有5千盒

MLB／完封紅襪！生涯最速7球都在這戰 賈西亞率太空人飛進世界大賽

談判債務一言不合就揮刀 桃園男當街被砍到臟器外露

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園葉姓男子僅因債務糾紛，一早跑到曾姓男子八德區住處要談判，身上還準備1把藍波刀企圖行凶，雙方一言不合葉就揮刀砍人，曾腹部當場中刀臟器外露，全身也多處刀傷、骨折，葉作案後逃逸被逮，坦承因不滿對方才行凶；檢方認為葉殺意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，葉男（32歲）今年1月3日早上9點多，開車到八德區巧克力街一帶，正要跟曾男談判相關債務問題時，過程中才沒將幾句話就爆發激烈口角，葉男情緒激動抽出隨身攜帶的藍波刀揮舞。

曾男一時來不及閃避，當場遭葉持刀砍到腹部臟器外露，全身脖子、四肢也都有撕裂傷，就連手指也因阻擋慘遭砍到骨折，痛到無力反抗滿身是血，葉行凶後則立刻逃逸無蹤，警方獲報沿途調閱監視器逮人。

檢方訊時，葉男對於客觀事實均坦承，辯稱因為債務問題、和曾男長期有積怨，當天到場談判一言不合才揮刀傷人；被害的曾緊急送醫治療後幸無生命危險，他也指證歷歷，表示葉情緒激動拿刀砍了他好幾下。

醫院診斷指出，曾男到院時因左腹部撕裂傷臟器外露，左小指開放性骨折，脖子、四肢也有多處撕裂傷，附近監視器也拍下葉男行蹤；檢方認為人體腹部內有重要臟器，若持刀揮砍極有可能致命，認為葉男主觀上殺意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

葉男持藍波刀砍到曾男臟器外露後逃逸，八德警方循線逮人，檢方依殺人未遂罪嫌起訴葉。記者曾健祐／攝影
葉男持藍波刀砍到曾男臟器外露後逃逸，八德警方循線逮人，檢方依殺人未遂罪嫌起訴葉。記者曾健祐／攝影

骨折 債務 監視器

延伸閱讀

藍波刀斷手腳筋、刺屁股凌虐 買毒糾紛砍破頭險釀人命

桃園好市乘雙券 把五倍券放大兩倍

桃園動保園區外爆4件毒狗案 市府追查：管制農藥毒狗

桃園購物節11月5日開跑 最大獎青埔千萬豪宅

相關新聞

虎豹潭救災紀實謝幕後英雄 重現山洪爆發溪水暴漲5米高

新北市虎豹潭6人落水死亡案，搜救第六天21日找到最後一名劉姓女童遺體，任務結束了，但幕後是很多消防局和民間搜救人員辛苦的...

轎車與機車發生行車糾紛 他尾隨、攔人又砸車遭罰一萬

高雄李姓男子開車沿大社區旗楠路行駛，行經中正路口要迴轉時，卻與另一名機車騎士發生行車糾紛；李男一氣之下，先是駕車尾隨騎士...

連鎖咖啡店業務佯稱簽約加盟 向客戶收130萬現金竟神隱

鍾姓男子在老窩咖啡當業務時，得知管姓女子有意加盟，向她佯稱自己有權代公司和她簽約，管交付130萬元現金後卻遲遲沒有下文，...

影／啊！路邊一聲慘叫...騎士:我的姆指不見了!

南投市吳姓男子因機車故障，停在路邊修車，未料竟遭機車鍊條截斷右手大拇指，他慘叫大喊「我的手指斷了」，還好中興警分局員警在...

台北市一到九月近兩萬人機車事故受傷 警籲保持車距

台北市大安警分局指出，根據台北市交通警察大隊數據統計分析，台北市今年1至9月，機車涉入死傷交通事故發生15237件，占整...

談判債務一言不合就揮刀 桃園男當街被砍到臟器外露

桃園葉姓男子僅因債務糾紛，一早跑到曾姓男子八德區住處要談判，身上還準備1把藍波刀企圖行凶，雙方一言不合葉就揮刀砍人，曾腹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。