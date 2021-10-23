談判債務一言不合就揮刀 桃園男當街被砍到臟器外露

桃園葉姓男子僅因債務糾紛，一早跑到曾姓男子八德區住處要談判，身上還準備1把藍波刀企圖行凶，雙方一言不合葉就揮刀砍人，曾腹部當場中刀臟器外露，全身也多處刀傷、骨折，葉作案後逃逸被逮，坦承因不滿對方才行凶；檢方認為葉殺意明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，葉男（32歲）今年1月3日早上9點多，開車到八德區巧克力街一帶，正要跟曾男談判相關債務問題時，過程中才沒將幾句話就爆發激烈口角，葉男情緒激動抽出隨身攜帶的藍波刀揮舞。

曾男一時來不及閃避，當場遭葉持刀砍到腹部臟器外露，全身脖子、四肢也都有撕裂傷，就連手指也因阻擋慘遭砍到骨折，痛到無力反抗滿身是血，葉行凶後則立刻逃逸無蹤，警方獲報沿途調閱監視器逮人。

檢方訊時，葉男對於客觀事實均坦承，辯稱因為債務問題、和曾男長期有積怨，當天到場談判一言不合才揮刀傷人；被害的曾緊急送醫治療後幸無生命危險，他也指證歷歷，表示葉情緒激動拿刀砍了他好幾下。