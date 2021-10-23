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虎豹潭救災紀實謝幕後英雄 重現山洪爆發溪水暴漲5米高

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市虎豹潭6人落水死亡案，搜救第六天21日找到最後一名劉姓女童遺體，任務結束了，但幕後是很多消防局和民間搜救人員辛苦的付出。第六大隊今天上傳一段救為紀實影片感謝幕後無名英雄；影片中貼了一段當時受困獲救民眾事後提供第一時間溪水暴漲情況，是第一時間山洪爆發的情況，令人怵目驚心，義消說，「溪水暴漲有5公尺，約有兩個大人高，沒有逃命的機會」。

新北市消防局第六大隊幕僚今天上傳虎豹潭救災紀實影片到臉書，影片提到16日下午4時38分接獲報案多人被大水沖走，大批消防人員趕至虎豹潭成立救災指揮站，現場雨勢很大救災困難，從現場民眾提供的手機畫面可以看出溪水暴漲的情形已淹沒步道。

影片說，經過一翻搶救救出25民眾，仍有2大4小失蹤，雙北市長都到場了解救災進度，下令全力搜救，但徹夜搜救仍無法找到失蹤6人。第二天全部人力集結，經一整天搜尋找到4人，接下來大家拚命地找，還是沒有另外2位小妹妹。或許是大家的努力感動了上天，最後在第五天、第六天分別找到2位小妹妹，讓妹妹可以回家，感謝幕後英雄的付出與努力。

影片中貼了一段當時受困獲救民眾事後提供第一時間溪水暴漲情況，是第一時間山洪爆發的情況，溪水滾滾黃流，看了令人怵目驚心。

據一名在現場參與搜救的潛水教練說，從樹上卡住的草看來，這次溪水暴漲有5公尺，約有兩個大人高，所以才會瞬間把大人、小孩都瞬間沖入水中，完全沒有逃命機會。

「大方體驗自然」臉書社群自行招攬民眾辦理戶外活動，10月16日下午16時47分於雙溪區虎豹潭時不幸遭逢溪水暴漲，造成6位民眾落水失蹤案，21日下午3時47分，距離事發地點18公里處，於坪安潭左岸岩石上的草叢中，尋獲最後1名失蹤者劉姓女童。（影片由消防局第六大隊提供）

虎豹潭救災紀實謝幕後英雄 重現山洪爆發溪水暴漲5米高。圖／消防局提供
虎豹潭救災紀實謝幕後英雄 重現山洪爆發溪水暴漲5米高。圖／消防局提供
虎豹潭救災紀實謝幕後英雄，重現山洪爆發溪水暴漲5米高。圖／消防局提供
虎豹潭救災紀實謝幕後英雄，重現山洪爆發溪水暴漲5米高。圖／消防局提供

失蹤 雙溪區

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