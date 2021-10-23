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轎車與機車發生行車糾紛 他尾隨、攔人又砸車遭罰一萬

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄李姓男子開車沿大社區旗楠路行駛，行經中正路口要迴轉時，卻與另一名機車騎士發生行車糾紛；李男一氣之下，先是駕車尾隨騎士，隨後將他攔下，持鋤頭柄敲毀機車的後車殼及左後車尾燈罩；事後騎士提告，經審理，橋頭地方法院將李男依毀損他人物品罪，處罰金一萬元。

判決指出，李男今年3月30日晚上10時30分許，駕駛轎車沿高雄市大社區旗楠路行駛，因迴轉時與一名尹姓男騎士發生行車糾紛；李一氣之下，駕車尾隨在後，並將對方攔下，隨後持鋤頭柄敲擊機車後車殼及左後車尾燈罩，導致破損不堪使用。

事後李男將犯案的鋤頭柄丟棄，尹男向警方報案，並提供機車毀損照片、維修估價單佐證，警詢、偵訊時李男皆坦承犯行，檢察官聲請簡易判決處。

地院審酌，李男因行車糾紛，未能克制自身情緒，恣意損壞導致騎士左後車殼及左後車尾燈罩損壞，顯然欠缺尊重他人財產權的法治觀念；經審理，將李男依毀損他人物品罪，處罰金一萬元。

高雄李姓男子駕車迴轉時與尹姓男騎士發生行車糾紛，李男一氣之下，持鋤頭柄敲擊機車後車殼及左後車尾燈罩，導致破損不堪使用。記者陳弘逸／翻攝
高雄李姓男子駕車迴轉時與尹姓男騎士發生行車糾紛，李男一氣之下，持鋤頭柄敲擊機車後車殼及左後車尾燈罩，導致破損不堪使用。記者陳弘逸／翻攝
高雄李姓男子駕車迴轉時與尹姓男騎士發生行車糾紛，李男一氣之下，持鋤頭柄敲擊機車後車殼及左後車尾燈罩，導致破損不堪使用。記者陳弘逸／翻攝
高雄李姓男子駕車迴轉時與尹姓男騎士發生行車糾紛，李男一氣之下，持鋤頭柄敲擊機車後車殼及左後車尾燈罩，導致破損不堪使用。記者陳弘逸／翻攝

機車騎士 檢察官

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