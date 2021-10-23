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影／斬釘截鐵說車停這裡不見了 警在反方向找到他的車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

甫購買新機車的洪男，前天去台中市東區電影，散場後欲離開卻遍尋不著剛買沒多久的愛車，擔心新車遭有心人士覬覦，向警說「「我很確定車是停在這裡」，警察覺他所述的騎車方向與他所稱的停放位置並不順路，研判停錯位置的可能性甚大，果不其然，警方沿著其前來的方向，反向尋找不到200公尺，就發現洪男的機車。

台中市警三分局東區分駐所巡佐溫智輝、警員何羽涔，前天晚間執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱其機車在東區南京路與復興路一帶不見了，警方旋即趕赴現場。據了解，洪姓男子下午騎車至東區看電影，他向警方表示「我很確定是停在這裡」。

由於洪男的機車才剛買沒多久，為了保護愛車，對於選擇停車處他格外小心，他記得自己停在電影院附近步行約50公尺處，電影散場後他返回停放處卻遍尋不著機車。

因機車鑰匙還在洪男身上，員警進一步詢問其稍早的騎車路線時，發現洪姓男子所稱的停放位置跟他騎乘的路線並不順路，研判其應該是記錯停放位置，便陪同他在周邊沿著來時的方向反向尋找，果然不到3分鐘，就在200公尺外順利找到洪男的機車。看到愛車好好停在停車格內，洪男也尷尬地笑了，他解釋自己很少來東區，天黑之後的街景看起來又很相似，對於自己搞烏龍讓員警奔波協尋他也感到相當不好意思，頻頻向警方道謝。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放汽機車時可使用手機拍照記錄或是記住周邊固定目標物（路燈、路牌、看板等），以免發生找不到愛車的窘境。另提醒民眾離開交通工具時，務必再三檢視鑰匙是否拔取，亦勿將安全帽、提袋等物品隨意掛置車外，或將貴重財物留在機車置物箱內，勿貪圖一時的方便，而給了有心人士可趁之機。

甫購買新機車的洪男，前天去看電影，散場後欲離開卻遍尋不著剛買沒多久的愛車，向警說「「我很確定車是停在這裡」，研判停錯位置的可能性甚大，果不其然，警方沿著其前來的方向，反向尋找不到200公尺，就發現洪男的機車。圖／警方提供
甫購買新機車的洪男，前天去看電影，散場後欲離開卻遍尋不著剛買沒多久的愛車，向警說「「我很確定車是停在這裡」，研判停錯位置的可能性甚大，果不其然，警方沿著其前來的方向，反向尋找不到200公尺，就發現洪男的機車。圖／警方提供

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