快訊

冒死神秘的天龍特攻隊？西班牙「火山等死狗」獲救

10萬人報名英聽今天登場！ 首次新增長篇聽解題型

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷車賊拿車主疫苗黃卡蒙騙 警巧計帶他回所戳破謊言

聯合報 / 記者林保光／即時報導

林姓男子涉嫌偷機車，因騎車違規紅燈右轉，遇員警攔車開單，編各種理由逃避警方查身分，甚至拿出車主放機車置物箱的COVID-19疫苗接種紀錄卡，要當身分證明文件，結果仍被警方抓包，查出他的通緝身分，不僅吃罰單還惹上竊盜、偽造文書等官司。

據了解，31歲的林姓男子涉侵占罪嫌，經高雄地檢署通緝，10月21日上午，他在高雄市大寮區，見車主沒拔走機車鑰匙，便涉嫌偷走機車，當日下午騎車經過前鎮區草衙一路與新衙路口，因紅燈右轉遇上前鎮警分局員警攔車開單。

警方要林示出身分證件，但他自知遭通緝，從機車置物箱拿出車主的疫苗接種紀錄卡要矇員警；員警表示黃卡不能證明身分，要他在罰單上簽名，他涉嫌偽簽姓名，警方未動聲色。

警方問他車主姓名，林一下稱是自己的，又說可能父母的；警方再說出機車已報過失竊，他又辯稱車牌上午被偷才去報案，後來找回，正準備去派出所銷案，員警表示回派出所可以幫他銷案，帶他回所，立刻通知車主到場，才令他百口莫辯。

林姓男子涉案遭通緝，涉嫌偷車違規遇警察，拿出車主的COVID-19疫苗接種紀錄卡要矇警察。記者林保光／翻攝
林姓男子涉案遭通緝，涉嫌偷車違規遇警察，拿出車主的COVID-19疫苗接種紀錄卡要矇警察。記者林保光／翻攝

車主 通緝 疫苗

延伸閱讀

日本東京增26例新冠肺炎病例 為今年單日新增最少紀錄

看似風平浪靜的塞爾維亞 為何淪為全球疫情最新熱點

新北：第12輪疫苗接種率高 沒有第2劑AZ棄打狀況

「清冠一號」降低染疫風險 專家教你這樣吃

相關新聞

虎豹潭救災紀實謝幕後英雄 重現山洪爆發溪水暴漲5米高

新北市虎豹潭6人落水死亡案，搜救第六天21日找到最後一名劉姓女童遺體，任務結束了，但幕後是很多消防局和民間搜救人員辛苦的...

轎車與機車發生行車糾紛 他尾隨、攔人又砸車遭罰一萬

高雄李姓男子開車沿大社區旗楠路行駛，行經中正路口要迴轉時，卻與另一名機車騎士發生行車糾紛；李男一氣之下，先是駕車尾隨騎士...

連鎖咖啡店業務佯稱簽約加盟 向客戶收130萬現金竟神隱

鍾姓男子在老窩咖啡當業務時，得知管姓女子有意加盟，向她佯稱自己有權代公司和她簽約，管交付130萬元現金後卻遲遲沒有下文，...

影／斬釘截鐵說車停這裡不見了 警在反方向找到他的車

甫購買新機車的洪男，前天去台中市東區看電影，散場後欲離開卻遍尋不著剛買沒多久的愛車，擔心新車遭有心人士覬覦，向警說「「我...

偷車賊拿車主疫苗黃卡蒙騙 警巧計帶他回所戳破謊言

林姓男子涉嫌偷機車，因騎車違規紅燈右轉，遇員警攔車開單，編各種理由逃避警方查身分，甚至拿出車主放機車置物箱的COVID-...

男怨檢舉3件違停被查水表 警：匿名檢舉含不實有3060件

一名男子昨天在批踢踢抱怨桃園市中壢警方「查水錶」，他只用簡訊檢舉3件違規停車，結果派出所就到他家門口貼勸導單，說他有多筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。