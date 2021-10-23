偷車賊拿車主疫苗黃卡蒙騙 警巧計帶他回所戳破謊言

林姓男子涉嫌偷機車，因騎車違規紅燈右轉，遇員警攔車開單，編各種理由逃避警方查身分，甚至拿出車主放機車置物箱的COVID-19疫苗接種紀錄卡，要當身分證明文件，結果仍被警方抓包，查出他的通緝身分，不僅吃罰單還惹上竊盜、偽造文書等官司。

據了解，31歲的林姓男子涉侵占罪嫌，經高雄地檢署通緝，10月21日上午，他在高雄市大寮區，見車主沒拔走機車鑰匙，便涉嫌偷走機車，當日下午騎車經過前鎮區草衙一路與新衙路口，因紅燈右轉遇上前鎮警分局員警攔車開單。

警方要林示出身分證件，但他自知遭通緝，從機車置物箱拿出車主的疫苗接種紀錄卡要矇員警；員警表示黃卡不能證明身分，要他在罰單上簽名，他涉嫌偽簽姓名，警方未動聲色。