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桃園動保園區外爆4件毒狗案 市府追查：管制農藥毒狗

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市長鄭文燦今天下午前往新屋區動物保護教育園區，了解園區現況及毒狗案後續因應作為。鄭文燦表示，動保園區是照顧、收容、轉介認養動物的中心，環境友善非常重要，市府已成立專案小組追查近期園區附近發生的毒狗案，查出毒狗的農藥為管制品，判斷案件有地緣性，一定會追查到底，了解犯案動機。

鄭文燦指出，除了提升動保園區環境，動保教育也很重要，未來動保處也將組成「動保志工隊」，改善園區周圍環境，減少動保事件。

鄭文燦說，動保園區與周邊社區是協力的關係，如有攻擊性犬隻，透過居民第一時間通報，可以更迅速精準捕抓。動保處將與附近里民合作組成動保志工隊，過去每個里有3至5名動保志工，未來希望再增加人數，市府也會編列預算，提供志工教育訓練及相關裝備，善用在地力量來解決問題。

鄭文燦說，改善動保教育園區周圍環境是目前的首要工作，市府已設置18盞路燈與33台監視錄影器，新屋區公所也會重鋪藻礁路，改善園區周邊路況，同時增設動保標示，避免再次發生類似的動保事件，也希望能減少棄養事件。

動保園區改建工程2018年10月落成啟用，總經費1億3580萬元，周圍土地由林務局撥用提供，鄭文燦希望提高環境友善度、擴大室內外活動空間，讓犬貓有更舒適的活動環境。

動保處長王得吉表示，動保園區周圍9、10月發生4件毒狗案，動保處與警察局組成專案調查小組，除了調閱監視器，也執行路檢巡查、鑑識採證，同時提出預防作為，包括增加照明設備，與增設天羅地網，園區周邊原有23支攝影機，已增設10支；還裝設5處12支短期監視系統，與強化巡邏守望勤務。

桃園市動物保護園區啟用以後毛小孩戶外活動空間不足，市政府希望林務局能再提供土地讓市府妥為規畫。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦強調毒狗事件一定要查到底。記者鄭國樑／翻攝
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鄭文燦 警察 桃園

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