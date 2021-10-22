在婚友社花超過30萬元感覺被騙 宅男怒喊「單身至死」

近來社交模式改變，新北市議員劉美芳接獲民眾陳情，在婚友社花了超過30萬元卻仍單身，不但費用昂貴，解約金也高達10多萬元；劉美芳呼籲政府應該正視婚姻仲介業存在誤導或鑽法律漏洞的問題；新北消保官王治宇指出，婚姻仲介因民法573條的規定而無主管機關，所以也難規範業者。

現代社會形態許多民眾晚婚，讓許多婚友社趁勢規劃擴大業務，不過有民眾向劉美芳陳情，表示自己總共花了超過30萬元，至今卻仍「一個人」，讓他大受打擊、萬念俱灰，寧願「單身至死」。

陳情人X先生表示，自己是27歲的工廠作業員，前往婚友社是想找到另一半，兩度媒合約會卻發現對方太過會聊天，感覺有點像是「槍手」，但當初陸續簽下兩份合約，第一部分花了4萬5000元已繳清；第二部分29萬多元，繳了4萬還有尾款25萬要付，聯誼費總共高達30多萬，解約還要付10多萬元解約金，根本不合理。

劉美芳表示，婚友社說會幫忙上相關課程，但費用卻很誇張，像其中兩性課程3萬6000元、成長服務課程也同樣3萬6000元，覺得從內容來看，自己服務處的同仁就有能力來上課。她強調，雖然X先生與婚友社是在雙方同意下簽訂合約，難以訴諸法律追討財務損失，但政府有關部門還是必須正視婚姻仲介業，因為的確存在誤導或鑽法律漏洞的問題。

劉美芳認為，婚友仲介業主要有5大問題，包含解約違約金太高、收費服務內容不明確、排約次數偏低或不滿排約對象質素、未被告知消費性貸款，以及平台開發商在外國難以跨境求償等，呼籲民眾在簽訂婚友社合約時，記得留意有無提供載明退費機制條款的定型化契約，並提供合理審閱期。另外，有婚友社還會提供「單身切結書」，以保障會員權利，總之民眾務必先看清楚合約內容，詳細了解服務項目及收費方式再做決定。

劉美芳建議，行政院消費者保護處應該研究訂立婚姻仲介及交友服務定型化契約，應記載及不得記載事項，遏阻不肖業者，規範婚姻仲介業行為，保障民眾消費權益，防止同樣事件再次發生。