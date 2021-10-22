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竹聯明仁會開車撞警 北市警派霹靂小組拘提到案

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區康樂街上月發生幫派聚眾鬥毆案，竹聯幫2堂口因故發生糾紛、聚眾砸車，警方到場時一夥人鳥獸散，其中一輛白色轎車竟當街衝撞警察，警連開6槍制止不料犯嫌仍逃逸。警方鎖定開車撞警的明仁會幹部25歲蔣姓男子，由於蔣男槍砲等前科累累，警方上周派霹靂小組拘提到案，詢後依妨害公務、殺人未遂等罪送辦。

9月19日清晨3時許，竹聯幫戰堂與明仁會2堂口，因車損糾紛相約康樂街的檳榔攤談判，孰料賠償金額談不攏，雙方開始激烈爭吵，住戶被吵醒發現現場人多、近20人群聚，趕緊報警。

內湖警方獲報，派遣康樂所及鄰近東湖所等快打警力，2堂口等人見警方到場一哄而散，警方見一台可疑的白色轎車在現場遂上前盤查，不料駕駛蔣男心虛，加速油門逃逸，撞倒一名賴姓女警，另一名楊姓男警情急之下對空連開4槍示警，要蔣男停車，但他不配合，楊員繼續朝他車輪開2槍，雖擊中但蔣男仍逃逸。

警方火速成立專案小組，調閱監視器鎖定犯嫌等20人，並報請士林地檢署指揮偵辦。本月12日見時機成熟，持搜索票、拘票至蔣男在新北市新莊區的公寓住處逮人，蔣男無抵抗遭逮，承認犯罪事實，警詢後移送士林地檢偵辦。

蔣男前科累累，7月才剛從台北看守所出監，甚至身上還背著詐欺通緝，當天接獲明仁會內消息「開車助陣」，撞警事件發生後逃亡一個月、數度更換藏匿地點，仍敗在警方手裡，他坦承「看到撞警新聞就知道遲早會被抓」。

內湖警方擴大追查其餘犯嫌，陸續將王姓主嫌等20多人查緝到案，強力掃蕩竹聯幫派份子，王男遭法院收押禁見。

案發現場遺留的砸車碎片。記者翁至成／攝影
案發現場遺留的砸車碎片。記者翁至成／攝影
內湖警方當時連開6槍制止，不料蔣男撞警後仍逃逸。記者翁至成／翻攝
內湖警方當時連開6槍制止，不料蔣男撞警後仍逃逸。記者翁至成／翻攝
竹聯幫2堂口9月19日清晨3時許，相約檳榔攤談判，近20人聚眾。記者翁至成／攝影
竹聯幫2堂口9月19日清晨3時許，相約檳榔攤談判，近20人聚眾。記者翁至成／攝影
內湖警方將開車撞警的25歲蔣男拘提到案。記者翁至成／翻攝
內湖警方將開車撞警的25歲蔣男拘提到案。記者翁至成／翻攝

竹聯幫 幫派

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