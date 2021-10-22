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竹聯幫成員涉駕車撞警員 北市警逮人送辦

中央社 / 台北22日電

台北市內湖區日前發生糾紛案，警方獲報到場處理，但竹聯幫25歲蔣姓男子涉駕車撞警員，其中一名警員遭撞擊，身上多處挫傷，蔣姓男子趁隙逃逸，警方事後循線逮人送辦。

台北市政府警察局內湖分局偵查隊副隊長黃振綱今天在記者會說，獲報轄區康樂街附近發生民眾糾紛案，多人聚集，立即派大批警力到場處理時，一名駕駛忽然開白色車輛涉衝撞一名警員，導致警員多處挫、擦傷，經送醫後無礙；事後組專案小組偵辦，發現蔣姓男子涉嫌。

根據警方調查，一名竹聯幫要角不滿小弟協助停放車輛時，不慎撞毀後照鏡，事後與對方撕破臉，雙方在賠償費無法達成共識，蔣姓男子等得知竹聯幫要角車輛停放在康樂街附近，與其他成員前往現場準備砸車，但聚集人數過多且聲響較大，附近民眾報警處理。

蔣姓男子趁警員在場處置時，疑誤認便衣刑警為竹聯幫要角人馬，涉開車衝撞警員後逃逸。

警方查出蔣姓男子是駕駛友人車輛到場，日前掌握蔣姓男子在新北市新莊區租屋處，立即前往逮人，警訊後依妨害公務、殺人未遂等罪嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦。

竹聯幫 警察

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