苗栗5大易肇事路口曝光 警將加強執法取締
苗栗縣警局統計縣內5大易肇事地點，包括頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、自強路與和平路口、苗栗市建中街與社寮街口、中山路與信義街口，將針對這些路口全面提升執法取締強度，警方提醒民眾安全駕駛意識，遵守號誌、標誌、標線管制措施。
縣警局指出，為降低路口事故及推動停讓文化，交通部將今10月訂為全國「交通安全月」，苗栗縣警局除加強交通安全宣導及路口違規執法外，更由「道安風水師」透過「大數據法則」分析轄內近3年易肇事熱時、熱點、車種、肇因、事故型態、交通工程設施，歸納出轄內易肇事路段、路口後，針對易肇事路段路口工程設施全面總體檢，提報道安會報道路工程改善或聯繫相關交通工程單位盡速改善，以維護用路人的安全。
縣警局檢視轄內5大易肇事路口中，發現苗栗市建中街與社寮街口為無號誌路口，主要事故時段為6至12時、主要事故動線為社寮街南向、建中街西向，初步分析因用路人為閃避鄰近號誌管制路口，部分車輛轉而行駛至此前往為公路、建中地下道，因該路口無號誌，大多未能於路口減速，常發生車與車在路口交岔撞，經與縣政府工務處及交通部辦理會勘後，決議設置智慧偵測預警系統，並列入交通部第39期臺灣地區易肇事路段改善計畫進行道路工程改善。
縣警局強調，同仁秉持局長周煥興「從用路人角度切入，以同理心思考」的理念，分析轄內易肇事路口後，跨機關合作進行道路工程改善，降低交通事故發生，今年更榮獲交通部考評交通「執法組」全國第三組第2名及事故防制「精進獎」第三組第1名佳績。
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