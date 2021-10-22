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1年前警車開道趕往醫院生產 寶寶周歲一家三口上門致意
苗栗縣林姓夫婦去年10月19日，妻子臨盆前由丈夫駕車送醫，但途中在車內羊水就已破，因情況危急求助警方，頭份警分局尖山派出所副所長鍾志翔，警員劉乃誠立即以巡邏車開道，15分鐘內從頭份護送至新竹國泰醫院並順利誕生小男嬰，一年後林姓夫婦帶著滿周歲的寶寶，一家三口到派出所登門致謝，並送上炸物拚盤等美食，員警原先還納悶並婉謝，得知來意後也開心分享一家人的喜悅。
林姓縣民一家三口20日晚間帶著炸雞等物點心到尖山派出所要慰勞員警，所內人員見狀婉謝，對方表明去年因員警協助讓母子均安 ，因此趁孩子滿周歲時前來致意，所長等人聽完後深感窩心，也祝福一家三口幸福美滿，品嘗對方送來的愛心炸物，大家都覺得散發著滿滿的幸福感，吃起來特別香。
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