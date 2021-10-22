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水果刀砍到同事手骨折 脖子、四肢都濺血 殺人未遂起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園阮姓移工自稱不滿同鄉的德姓友人喝酒吵鬧，在宿舍直接大打出手，痛毆對方一頓還拿水果刀砍殺，猛砍到對方脖子、雙手都受有刀傷，右手指也當場骨折，經其他同事架開才停止，德緊急送醫縫合撿回一命，檢方認為阮男朝致命部位攻擊有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，阮男（31歲）和同鄉的德姓友人平時同住在龍潭區1間工廠員工宿舍，今年6月26日晚上10點多2人原本相約喝酒，未料卻因一點小事就起口角，加上喝了幾杯情緒相當激動，就當場大打出手爆發激烈拉扯。

阮還發狂隨手拿了把水果刀，衝上前朝德身體猛力揮砍，造成對方脖子、手臂多處撕裂傷，右手指頭也被毆到骨折，在場同事聽到激烈爭吵聲上前制止雙方才停手，現場血跡斑斑，經救護車到場將德緊急送醫縫合才倖免於死。

檢方訊時，阮男對客觀事實都坦承，表示因為酒後不滿德吵鬧，才發生爭執持刀砍人，德也指證歷歷，表示阮持刀朝他頭部、脖子等要害攻擊，並提出醫院驗傷報告佐證。

警方也在案發員工宿舍查扣阮行凶時的水果刀，上方血跡經採集送驗確認和德的DNA相符，檢方認定阮男客觀上有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

阮男砍殺德姓同鄉，現場血跡斑斑。記者曾健祐／攝影
阮男砍殺德姓同鄉，現場血跡斑斑。記者曾健祐／攝影

殺人 宿舍

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