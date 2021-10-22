快訊

秋冬Delta突變「AY.4.2」肆虐歐洲 陳時中：大意不得

富邦金董事長蔡明興證實為Delta個案！ 病況穩定治療中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東拖板車扯斷2電桿砸中飛官車 人幸無大礙

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東1輛載運壓路機的拖板車，今天中午行經志航路三段時，疑壓路機駕駛艙過高，不慎勾到纜線將2根電杆扯斷，一輛由空軍志航基地飛官駕駛的車輛，被電杆砸中副駕駛座，所幸飛官沒有大礙。事故原因正由警方調查中。

警方表示，這起意外發生在中午12點半左右，載運壓路機的拖板車下山行經志航路三段一處轉彎道時，壓路機疑因駕駛艙太高，勾到中華電信電線，拖板車往前行駛，將2根電杆硬生扯斷，一輛轎車會車過去，遭倒下電桿砸中副駕駛座，前擋天窗整個破裂。

拖板車司機報警處理，警消抵達現場後，初步觀察轎車駕駛沒有外傷，送醫做進一步檢查沒有大礙。據了解，遭波及的轎車駕駛為志航基地的飛官，當時開車準備返回基地官舍，未料，與拖板車會車時，無端遭倒下電杆砸中。

遭波及的轎車駕駛為志航基地的飛官，當時開車準備返回基地官舍，未料，與拖板車會車時，無端遭倒下電杆砸中。圖／路人提供
遭波及的轎車駕駛為志航基地的飛官，當時開車準備返回基地官舍，未料，與拖板車會車時，無端遭倒下電杆砸中。圖／路人提供
台東1輛載運壓路機的拖板車，今天中午行經志航路三段時，疑壓路機駕駛艙過高，不慎勾到纜線將2根電杆扯斷，一輛由空軍志航基地飛官駕駛的車輛，被電杆砸中副駕駛座，所幸飛官沒有大礙。圖／路人提供
台東1輛載運壓路機的拖板車，今天中午行經志航路三段時，疑壓路機駕駛艙過高，不慎勾到纜線將2根電杆扯斷，一輛由空軍志航基地飛官駕駛的車輛，被電杆砸中副駕駛座，所幸飛官沒有大礙。圖／路人提供

空軍 台東

延伸閱讀

影／台中轎車撞分隔島車體瞬間爆炸起火 6受傷送醫

嘉義縣水上鄉電桿發熱冒蒸氣 台電查出原因

驚！水上鄉水溝旁電桿出現硫磺蒸氣沸騰冒煙隆隆水聲

影／明道大學外籍生自撞身亡 明年就畢業 魂斷異鄉

相關新聞

鈔票還有血！狠男14刀殺死養育恩人 花蓮被逮包包內剩8萬

新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中14刀倒臥家中；監視器發現死者曾當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌...

狠男刺死養育恩人 檢警相驗至少22刀「沒死就再補」

新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中多刀倒臥家中；監視器發現死者曾當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌，...

1年前警車開道趕往醫院生產 寶寶周歲一家三口上門致意

苗栗縣林姓夫婦去年10月19日，妻子臨盆前由丈夫駕車送醫，但途中在車內羊水就已破，因情況危急求助警方，頭份警分局尖山派出...

水果刀砍到同事手骨折 脖子、四肢都濺血 殺人未遂起訴

桃園阮姓移工自稱不滿同鄉的德姓友人喝酒吵鬧，在宿舍直接大打出手，痛毆對方一頓還拿水果刀砍殺，猛砍到對方脖子、雙手都受有刀...

台中南屯一女子從12樓墜落 命危送醫

台中市南屯區忠勇路一處大樓，今天下午1時許，有民眾看見12樓頂樓上方站著一名女子，嚇的趕緊報案，警消獲報趕抵，警方交管、...

台東拖板車扯斷2電桿砸中飛官車 人幸無大礙

台東1輛載運壓路機的拖板車，今天中午行經志航路三段時，疑壓路機駕駛艙過高，不慎勾到纜線將2根電杆扯斷，一輛由空軍志航基地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。