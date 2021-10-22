台東拖板車扯斷2電桿砸中飛官車 人幸無大礙

台東1輛載運壓路機的拖板車，今天中午行經志航路三段時，疑壓路機駕駛艙過高，不慎勾到纜線將2根電杆扯斷，一輛由空軍志航基地飛官駕駛的車輛，被電杆砸中副駕駛座，所幸飛官沒有大礙。事故原因正由警方調查中。

警方表示，這起意外發生在中午12點半左右，載運壓路機的拖板車下山行經志航路三段一處轉彎道時，壓路機疑因駕駛艙太高，勾到中華電信電線，拖板車往前行駛，將2根電杆硬生扯斷，一輛轎車會車過去，遭倒下電桿砸中副駕駛座，前擋天窗整個破裂。