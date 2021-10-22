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台東拖板車扯斷2電桿砸中飛官車 人幸無大礙
台東1輛載運壓路機的拖板車，今天中午行經志航路三段時，疑壓路機駕駛艙過高，不慎勾到纜線將2根電杆扯斷，一輛由空軍志航基地飛官駕駛的車輛，被電杆砸中副駕駛座，所幸飛官沒有大礙。事故原因正由警方調查中。
警方表示，這起意外發生在中午12點半左右，載運壓路機的拖板車下山行經志航路三段一處轉彎道時，壓路機疑因駕駛艙太高，勾到中華電信電線，拖板車往前行駛，將2根電杆硬生扯斷，一輛轎車會車過去，遭倒下電桿砸中副駕駛座，前擋天窗整個破裂。
拖板車司機報警處理，警消抵達現場後，初步觀察轎車駕駛沒有外傷，送醫做進一步檢查沒有大礙。據了解，遭波及的轎車駕駛為志航基地的飛官，當時開車準備返回基地官舍，未料，與拖板車會車時，無端遭倒下電杆砸中。
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