狠男刺死養育恩人 檢警相驗至少22刀「沒死就再補」

新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中多刀倒臥家中；監視器發現死者曾當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌，疑為錢行凶，他帶著搶來的現金逃往東部，警方漏夜追緝在花蓮逮到人，他神色從容，彷彿犯案只是看場電影，被帶回警局依強盜殺人罪嫌偵詢，稍早移送新北地檢署，由檢方複訊。

檢警稍早進行相驗程序，發現死者死因為失血過多，身上共有至少22處刀傷，頭部三處、背部18處、胸前一處。

據了解，被害楊家原與李家是鄰居。李男父親通緝下落不明；母親未婚生下他，產後精神狀況出問題，李男祖母無法兼顧工作與照料孫子，請死者幫忙照料，一開始有保母費，後來無力為濟。

死者不捨孩子沒人照顧，把李男帶到家中同住，無償照料。李男讀高中時學壞，開始偷錢、偷東西，楊家原都選擇原諒，但最後受不了把他送回李家。李男後來流落公園，最近跑回來找死者求救，死者心軟，讓小兒子帶著他在自家塑膠工廠上班。

死者與丈夫、小女兒、小兒子同住新莊的公寓四樓，前天死者小兒子領不少現金要發薪，李男疑起歹念，昨天上班沒多久就不見蹤影，死者小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽，叫姊姊返家查看；姊姊返家見鐵門大開，木門卻反鎖，上頭有血漬，急叫父親與弟弟返家並報警。

警方昨天下午3點多趕到，和三人一同破門進屋，見楊母倒臥客廳血泊中，急救無效。警方循線追蹤李男，發現他搭計程車到死者住所，途中還在路邊停下買水果刀。抵達死者住所後，李男問死者要不要借錢，遭到拒絕後便持刀刺向死者，死者掙扎，李男竟開始補刀，見死者又掙扎，再補刀，直至死者完全不動，李男才從死者房間的背包內翻出現金，以外套包裹後冷靜離開現場。

李男返回住所換掉血衣、將兇刀丟棄在住所一樓樓梯間後叫計程車，直奔台北市林森北路早已預約好的半套按摩店，闊綽消費7000餘元，並大方留下3000元小費後，再向玩手遊「傳說對決」認識的游姓網友表示「我去找你玩」，花4000元包計程車前往花蓮，還因手上有血跡，多付計程車司機1000元清潔費。

不知情的游姓網友還熱心款待李男，讓他在家借住。警方循線追查到花蓮，恰好撞見李男在路邊買燒烤，上前將他壓制上銬。

李男均坦承犯案，面對詢問描述宛如描述電影，對於自己殺害養育多年的死者完全無傷心、悔意，警方從李男身上包包搜出沾染血跡的新台幣8萬餘元，並在李男提示下返回其住所，找到被丟棄的兇刀。李男表示除了花掉的1萬多元「這些就是全部了」，但據家屬表示，屋內現金應有新台幣36萬元，李男是否全拿走，花到剩下8萬，或是僅拿走9萬多，目前檢警仍在調查中。