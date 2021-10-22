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嘉縣新港清潔隊收夜市垃圾涉圖利 檢訊後2交保餘請回

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉清潔隊清運夜市廢棄物時，原應以一般廢棄物價格，每公噸3000至5000元收費，疑圖利他人改依農業廢棄物之名，每公噸僅收1500元，檢昨傳喚洪等4名清潔隊員及5證人，訊後依涉圖利、偽造文書，洪訊後6萬交保、林姓隊員3萬交保，餘請回。

「為便民不小心！」洪姓隊長說明，清運夜市垃圾、廢棄物時，只想「便民」、提醒大家不要亂丟垃圾，共同維持環境清潔，覺得這不是工廠廢棄物，才用農業廢棄物計價，沒有犯意。

調查局南機站日前接獲檢舉，指新港鄉清潔隊自107年6月到今年期間，清運新港觀光夜市廢棄物時，原應用一般廢棄物每公噸3000到5000元的價格收費，疑圖利他人改依農業廢棄物之名，每公噸僅收1500元，長期圖利總金額約20餘萬元。

南機站報請嘉義地檢署檢察官指揮，昨持法院核發搜索票至該清潔隊隊長住處等2處搜證，並傳喚洪姓隊長、林姓隊員等4人及5名證人，訊後認為洪、林涉嫌圖利、文書登載不實，依法究辦。

嘉縣新港清潔隊收夜市垃圾涉圖利，檢訊後2人交保。記者卜敏正／攝影
嘉縣新港清潔隊收夜市垃圾涉圖利，檢訊後2人交保。記者卜敏正／攝影

廢棄物 夜市 嘉義

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