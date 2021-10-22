影／宮廟大盜集團3嫌分工這招偷香油錢 南台灣多廟受害

台南市今年6月起東山區、白河山區多間廟宇傳出失竊，白河警分局鍥而不捨追查，查獲屏東籍的72歲曾姓男子夥同60歲鍾姓及38歲吳姓男子共組竊盜集團，涉有重嫌19日持台南地檢署核發拘票陸續查獲3嫌到案，犯案足跡遍及台南、高雄、屏東等各廟宇，呼籲如有疑似受害的廟宇來出面指認。

警方調查，曾姓、鍾姓及吳姓竊嫌為朋友關係，平時好逸惡勞，不事生產，夜晚變身宮廟大盜，竟將腦筋動到神明身上，以曾姓竊嫌為首竊盜集團，由曾嫌從屏東地區駕駛其名下自小客車沿途北上，專挑山區偏遠的廟宇，趁深夜宮廟無人看顧，假意參拜，曾嫌在外把風，由吳嫌及鍾姓竊嫌分持自製的鈔票黏貼板伸入香油箱內竊取香油錢多次得逞，犯案過程已被宮廟內監視器攝錄。

白河警方鍥而不捨循線追查，逐一抽絲剝繭，沿行經路線一一查訪調查，並利用大數據分析，鎖定曾等3嫌涉有重嫌。警方前往屏東等地查獲3嫌到案，當場查獲犯案工具等證物，全案經警方調查後依涉嫌加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。