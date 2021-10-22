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九旬嬤想下田工作 誤闖中清路快車道 嚇壞一堆車主

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市93歲楊姓阿嬤時空錯亂，以為要下田工作，誤走到清水區中清路九段內側車道，由於該路屬於幹道，車流量大，後方車輛驚見阿嬤身影，紛紛嚇得煞車、變換車道，警方到場將阿嬤帶返所內並通知家屬，女兒見老母親平安歸，連忙道感謝。

「快車道上有一位阿嬤，好危險！」本周二下午3點多，台中市清水警分局接獲多名車主報案，大秀所警員蔡明彥發現，高齡93歲楊姓阿嬤竟在中清路九段內側車道徘徊，手持助行器蹣跚行走，後方車流只好緊急煞車、變換車道，險象環生。

警方將楊姓阿嬤帶返所內，提供茶水讓老人家壓壓驚，但楊身上沒有證件，也說不出住家地址，所幸警方利用M-Police人臉辨識系統，成功確認身分，立即通知家屬帶回婦人。

翌日，楊婦女兒特地到派出所致謝，並說，母親年邁記憶力退化，誤以為要出門下田工作，未告知家人獨自出門，但是附近道路已與早年不同，才會誤闖中清路，當時第一時間接獲警方通知嚇了一跳，所幸母親平安無事，非常感謝警察協助。

台中市清水警分局大秀所所長何易軒表示，家中如有長者，可向社會局申請愛心手鍊配戴以便聯繫。如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方協助。

台中市93歲楊姓阿嬤時空錯亂，以為要下田工作，誤走到清水區中清路九段內側車道，警方到場將阿嬤帶返所內並通知家屬，女兒見老母親平安歸，連忙道感謝。圖／讀者提供
台中市93歲楊姓阿嬤時空錯亂，以為要下田工作，誤走到清水區中清路九段內側車道，警方到場將阿嬤帶返所內並通知家屬，女兒見老母親平安歸，連忙道感謝。圖／讀者提供

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