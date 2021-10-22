半夜持刀搶獨居女鄰居 搶得1個存錢桶判8年

曾因加重強制性交罪被判重刑出獄的游姓男子，與獨居的謝女住在彰化縣某大樓同層租戶，2月間凌晨擅取房東儲放備份鑰匙，蒙面持刀侵入謝女家，驚醒已入睡的謝女，嚇得她花容失色，搶走被害人的存錢桶，內有硬幣2150元，經被害女報警查獲，游坦承犯案，台中高分院依加重強盜罪將他判刑8年。可上訴。

二審合議庭審酌，游男（71歲）曾對親屬觸犯加重強制性交罪，被判刑8年定讞，妻子據此訴請離婚獲准，出監後由兒子在外租屋安頓，多年來未與前妻、兒子同住，就連農曆年節也不曾團聚，游男因個人因素，未盡家庭責任，遭家人疏離，事出有因，但兒子尚能支應其基本生活所需，已仁至義盡，應不致於匱乏。

法官認為游男卻出於賭博、欠債的動機而觸犯本案，也懂得挑選下手對象，難認有何可憫恕之處。被害女於案發之初雖甚為驚恐，事後仍願原諒游，不欲嚴究。法官以游男犯後坦承犯行，且強盜所得已發還被害人，量處有期徒刑8年。

判決書指出，游男因賭博而缺錢花用，知悉同層租戶謝女為獨居女子，認有機可趁，2月9日凌晨2時，攜帶折疊刀，擅取房東儲放之備份鑰匙，開啟謝女○芳位於彰化縣某大樓2樓203室獨居租屋處房門，而侵入謝女住宅，驚醒已在床上入睡的謝女，並開啟房內電燈，持折疊刀朝向謝女恫稱：「我要搶劫，但不會傷害妳」。

被害人謝女心生畏懼而不能抗拒，遂起身自衣櫃抽屜拿出存錢筒（內有2150元）交給游男。游得手後，返回自己2樓的201號房租屋處，取出存錢筒內金錢，再將鑰匙棄置在彰化市秀傳醫院停車場；另 將存錢筒棄置在彰化市延平公園西側入口旁樹下。

警察獲報後，循線在游男租屋處扣犯案時穿戴的帽子及布製口罩、折疊刀、贓款2150元（已發還謝女），再帶同游至停車場及公園樹下，分別扣得謝女租屋處的備份鑰匙及存錢