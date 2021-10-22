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鈔票染血！狠男14刀殺死養育恩人 花蓮被逮36萬剩8萬

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鈔票還有血！狠男14刀殺死養育恩人 花蓮被逮36萬剩8萬

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市新莊區昨天驚傳凶殺案，78歲楊江姓老婦人身中14刀倒臥家中；監視器發現死者曾當保母一手帶大的20歲李姓男子涉有重嫌，疑為錢行凶，他帶著搶來的現金逃往東部，警方漏夜追緝，晚間11時許持拘票在花蓮逮到人，他神色從容，彷彿犯案只是看場電影，被帶回警局依強盜殺人罪嫌偵詢。

據了解，被害楊家原與李家是鄰居，李男母親未婚生下他，產後精神狀況出問題，李男祖母無法兼顧工作與照料孫子，請死者幫忙照料，一開始有保母費，後來無力為濟。

死者不捨孩子沒人照顧，把李男帶到家中同住，無償照料。李男讀高中時學壞，開始偷錢、偷東西，楊家原都選擇原諒，但最後受不了把他送回李家。李男後來還流落公園，最近跑回來找死者求救，死者心軟，讓小兒子帶著他在自家塑膠工廠上班。

前天死者小兒子領不少現金要發薪，李男疑起了歹念，昨天上班沒多久就不見蹤影，死者小兒子見李男消失，很緊張打給母親沒人接聽，叫姊姊返家查看；姊姊返家見鐵門大開，木門卻反鎖，上頭有血漬，急叫父親與弟弟返家並報警。

警方昨天下午3點多趕到，和三人一同破門進屋，見楊母倒臥客廳血泊中，急救無效；老婦人身中14刀，其中胸前1處、背後13處刀傷。

警方循線追蹤李男，發現他搭計程車到死者住所，途中還在路邊停下買水果刀。抵達死者住所後，李男問死者要不要借錢，遭到拒絕後便持刀刺向死者，並從死者房間的背包內翻出現金，以外套包裹後冷靜離開現場。

李男返回住所換掉血衣後，再叫計程車，直奔台北市林森北路早已預約好的半套按摩店，闊綽消費7000餘元，並大方留下3000元小費後，再向玩手遊「傳說對決」認識的游姓網友表示「我去找你玩」，花4千元包計程車前往花蓮。

不知情的游姓網友還熱心款待李男，讓他在家借住。警方循線追查到花蓮，恰好撞見李男在路邊買燒烤，上前將他壓制上銬。

警方從李男身上包包搜出沾染血跡的新台幣8萬元，李男表示除了花掉的1萬多元「這些就是全部了」，但據家屬表示，屋內現金應有新台幣36萬元，李男是否全拿走，花到剩下8萬，或是僅拿走9萬多，目前檢警仍在調查中。

警方表示，全案目前仍在詢問中，待筆錄完成，將依強盜殺人罪嫌移送新北地檢署，並建請檢方聲請羈押。

李男犯後態度冷靜，被帶回警局也無太大情緒起伏。記者柯毓庭／攝影
李男犯後態度冷靜，被帶回警局也無太大情緒起伏。記者柯毓庭／攝影

計程車 花蓮

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