七旬婦採筍不慎踩空喊「救命」 警消搜索3小時救人

高雄市燕巢區一名游姓婦人今天上午至阿公店水庫內採竹筍，疑因邊坡陡峭不慎踩空滑落，摔斷左小腿不能行走，有民眾經過聽到游婦呼叫聲趕緊報案，因現場竹林、雜草叢生，警消到場只看到游婦的機車及聽到微弱呼救聲，過約3小時才終於以救生艇在水庫內岸邊發現游婦，簡易包紮後送醫。

據了解，游婦（78歲）家住燕巢區尖山里，常到阿公店水庫採竹筍，今天上午因某塊地竹筍已被採完，跑到另一頭採，沒想到不小心就滑落邊坡，一名居民11時許經過阿公店水庫煙波吊橋聽到游婦大喊「救命」，立即撥打110電話。

岡山警分局員警與消防人員到場在附近步道發現一部機車，研判應該是游婦的，在附近展開搜索，警消雖陸續有聽到游婦輕微的呼救聲，但因竹林斷坡多又受阻隔無法進入竹林搜救。