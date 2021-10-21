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七旬婦採筍不慎踩空喊「救命」 警消搜索3小時救人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市燕巢區一名游姓婦人今天上午至阿公店水庫內採竹筍，疑因邊坡陡峭不慎踩空滑落，摔斷左小腿不能行走，有民眾經過聽到游婦呼叫聲趕緊報案，因現場竹林、雜草叢生，警消到場只看到游婦的機車及聽到微弱呼救聲，過約3小時才終於以救生艇在水庫內岸邊發現游婦，簡易包紮後送醫。

據了解，游婦（78歲）家住燕巢區尖山里，常到阿公店水庫採竹筍，今天上午因某塊地竹筍已被採完，跑到另一頭採，沒想到不小心就滑落邊坡，一名居民11時許經過阿公店水庫煙波吊橋聽到游婦大喊「救命」，立即撥打110電話。

岡山警分局員警與消防人員到場在附近步道發現一部機車，研判應該是游婦的，在附近展開搜索，警消雖陸續有聽到游婦輕微的呼救聲，但因竹林斷坡多又受阻隔無法進入竹林搜救。

後來由燕巢消防分隊派遣橡皮救生艇沿岸搜尋，遊艇終於在下午1點32分於水庫內部水域岸邊附近發現游婦生命跡象穩定，但左小腿骨折、身體多處擦挫傷，經包紮固定後以救生艇護送上岸並送往醫院救治。

高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消多人沿步道、阿公店水庫岸邊搜索游婦蹤跡。記者陳玫伶／翻攝
高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消多人沿步道、阿公店水庫岸邊搜索游婦蹤跡。記者陳玫伶／翻攝
高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消在阿公店水庫內部水域岸邊附近發現游婦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消在阿公店水庫內部水域岸邊附近發現游婦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消在阿公店水庫煙波吊橋附近聽到游婦微弱呼救聲。記者陳玫伶／翻攝
高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消在阿公店水庫煙波吊橋附近聽到游婦微弱呼救聲。記者陳玫伶／翻攝
高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消多人沿步道、阿公店水庫岸邊搜索游婦蹤跡。記者陳玫伶／翻攝
高雄市燕巢區一名游姓婦人採竹筍時不慎摔落邊坡，警消多人沿步道、阿公店水庫岸邊搜索游婦蹤跡。記者陳玫伶／翻攝

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