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你累了嗎？小貨車衝上堤岸斜坡 撞斷2線路桿

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市王姓男子今天中午駕駛小貨車沿著曾文溪堤防道路東往西方向行駛，行經台江大道六段路口，懷疑精神不濟，小貨車突然偏移，衝上堤岸斜坡後，接連撞斷2根中華電信公司線路桿後才停住，王男受困車內，經消防局動用破壞器材協助脫困，所幸意識清楚，送醫後並無大礙。

案發後，中華電信工作人員據報後趕往現場了解，雖未造成斷訊等重大意外，但線路桿遭撞斷，到場評估相關損失，期能盡速恢復原狀。

警方調查，這起交通事故發生上午10時40分，王姓男子駕駛小貨車沿著曾文溪堤防道路東往西方向行駛，經過台江大道六段路口後，小貨車突然偏移，衝上堤岸斜坡，沿斜坡坡度接連撞斷2根電信公司線路桿後才停住。

然而，王男受困在車內，動彈不得，路人見狀後立即報案，經消防局調派人車前往搶救，以撐開器將車門撐開後，才將王男順利救出，所幸他意識清楚，送醫後沒有生命危險。王男表示，一時恍神才發生這起自撞意外。至於事故原因仍由警方釐清中。

案發後，中華電信工作人員據報後趕往現場了解，雖未造成斷訊等重大意外，但線路桿遭撞斷，到場評估相關損失。記者邵心杰／翻攝
案發後，中華電信工作人員據報後趕往現場了解，雖未造成斷訊等重大意外，但線路桿遭撞斷，到場評估相關損失。記者邵心杰／翻攝
據調查，王男疑精神不濟，駕駛小貨車衝上堤岸斜坡後，撞斷2根中華電信公司線路桿後才停住，現場仍可清楚他失控開上斜坡痕跡。記者邵心杰／翻攝
據調查，王男疑精神不濟，駕駛小貨車衝上堤岸斜坡後，撞斷2根中華電信公司線路桿後才停住，現場仍可清楚他失控開上斜坡痕跡。記者邵心杰／翻攝
王姓男子中午駕駛小貨車沿著曾文溪堤防道路東往西方向行駛，行經台江大道六段路口，不慎衝上堤岸斜坡後，接連撞斷2根中華電信公司線路桿後才停住。記者邵心杰／翻攝
王姓男子中午駕駛小貨車沿著曾文溪堤防道路東往西方向行駛，行經台江大道六段路口，不慎衝上堤岸斜坡後，接連撞斷2根中華電信公司線路桿後才停住。記者邵心杰／翻攝

台江 曾文

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