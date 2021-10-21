你累了嗎？小貨車衝上堤岸斜坡 撞斷2線路桿

台南市王姓男子今天中午駕駛小貨車沿著曾文溪堤防道路東往西方向行駛，行經台江大道六段路口，懷疑精神不濟，小貨車突然偏移，衝上堤岸斜坡後，接連撞斷2根中華電信公司線路桿後才停住，王男受困車內，經消防局動用破壞器材協助脫困，所幸意識清楚，送醫後並無大礙。

案發後，中華電信工作人員據報後趕往現場了解，雖未造成斷訊等重大意外，但線路桿遭撞斷，到場評估相關損失，期能盡速恢復原狀。

警方調查，這起交通事故發生上午10時40分，王姓男子駕駛小貨車沿著曾文溪堤防道路東往西方向行駛，經過台江大道六段路口後，小貨車突然偏移，衝上堤岸斜坡，沿斜坡坡度接連撞斷2根電信公司線路桿後才停住。