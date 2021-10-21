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淡水大樓停車場被入侵偷財物 警逮慣犯法辦

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導

淡水區沙崙地區的住宅大樓地下室停車場，林姓車主發現車窗被砸破，損失大約七百多元的現金。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區沙崙地區的住宅大樓地下室停車場，林姓車主發現車窗被砸破，損失大約七百多元的現金。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區沙崙地區的這一處住宅大樓地下室停車場，一位林姓車主發現車窗被砸破，損失大約七百多元的現金。不僅如此，在對面的1樓裝修工地，工人的工具也被小偷一掃而空。警方在獲報之後，查到47歲楊姓男子涉有重嫌，全案依加重竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

停在住家地下室停車場，也會被竊賊光顧偷走車上財物，畫面中這一部計程車駕駛座車窗玻璃，被砸碎散落一地，發生在這個月5日，位於新北市淡水區沙崙地區的這一處住宅大樓地下室停車場，這位林姓車主在一早要載孫子去課，發現車窗被砸破，車上損失大約七百多元的現金。

受害計程車司機林先生表示，一早本來要準備開車載孫，竟然發現車子被砸，清點車上的零錢大約有七百多元被偷，但光是要修理車窗，車門的費用，就超過被偷走的現金，相當無奈。但地下室停車場怎會被小偷闖入。

林先生也說，因為他們大樓地下停車場屬於住戶用遙控器開關，有可能是前一晚有住戶忘了關出入口鐵捲門，加上他自己的計程車停在最外面才會被盯上。不僅如此，在對面的1樓裝修工地，工人的工具也被小偷一掃而空。

工人表示，由於是裝修工地，沒有大門，只用簡單的帆布蓋住，一早要開工，卻發現有砂輪機等工具被偷，還有電線被剪斷，共損失4到5千元不等。而警方在獲報之後，立即成立專案小組，經蒐集相關事證及犯罪跡證，查到47歲楊姓男子有重嫌，楊嫌對於犯行坦承不諱，全案依加重竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

停車場 淡水 竊盜

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