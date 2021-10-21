影／美國網友借錢…匯款帳戶未辦跨國提領 行員成功阻詐

新北市倪姓婦人透過網路結識美國網友，欲借錢7萬元並提供郵局帳戶，倪婦日前臨櫃匯款，行員發現該匯款帳戶並未辦跨國提領，通報新北警方成功阻詐。板橋市張姓婦人誤信詐騙集團假冒成自己的女兒，佯稱要在大陸置產，要求匯款35萬元做為置產頭期款，但匯款帳戶卻非女兒帳戶，國泰世華銀行行員驚覺有異報警成功阻詐。

現居板橋區45歲倪姓婦人在網路交友軟體，結識自稱住在美國的男網友，雙方相識後交談甚歡，幾天前該男子向她商借7萬餘元並提供銀行帳號，倪婦不疑有他，本月16日前往郵局辦理臨櫃款，郵局行員詢問倪婦，發現她要匯款的對象，是自稱住在外國的友人，但行員發現該匯款帳戶是台灣帳戶，且未辦理跨國提領功能，直覺倪女遭詐，趕緊通知海山警方到場協助。

經員警告訴倪女，完成匯款後美國網友若要取得該筆款項，仍需搭乘飛機返來台灣取款，而搭乘飛機往返美國與台灣機票錢早已超過7萬餘元，與該網友所聲稱的缺錢顯然不相符，倪女這時才恍然大悟自己遭詐騙，取消匯款的念頭。