64歲男攀登合歡群峰突倒地 送醫急救仍不治
謝男等3人組成登山隊攀登合歡群峰，昨天下午行經合歡山北峰反射板時，64歲謝男突然倒地失去呼吸心跳，南投消防局獲報出動搜救人員，將謝男搬運到登山口後送醫急救仍宣告不治。
南投縣消防局今天接受中央社記者訪問指出，昨天下午接獲民眾報案，謝男等3人組成的登山隊攀登合歡群峰，行經合歡山北峰草原上的反射板後方時，謝男突然倒地，沒有呼吸心跳，同行的山友打119報案。
消防局表示，接獲報案後立即出動搜救人員以步行方式入山搜救，也申請直升機進行空中救援，他們除了以電話方式教導登山隊員進行急救外，也由消防局仁愛分隊、神鷹援救隊等單位組成的援救隊昨天下午趕到現場。
消防局指出，直升機昨天下午雖出動前往救人，卻因為山區雲層太厚，無法確認目標，只好放棄救援任務，至於地面的搜救人員則將謝男搬運到登山口，再由救護車送往台中榮民總醫院埔里分院急救，經急救後仍宣告不治。
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